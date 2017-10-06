Внедорожник Ford Explorer сильно подешевел

Ford Explorer стал доступнее на 100 000 рублей в первую очередь благодаря стабилизации рубля и локализации автокомпонентов. Новая стартовая цена машины в базовой комплектации XTL составляет 2 649 000 рублей.

При этом по-прежнему действуют специальные финансовые программы, снижающие стоимость внедорожника в версии XTL до 2 479 000 рублей. Если же воспользоваться предложениями при покупке Explorer в топовой версии Sport с 340-сильным V6, можно сэкономить до 385 000 целковых — дилеры отдадут машину за 3 134 000.

– В настоящее время мы работаем над тем, чтобы Ford Explorer Limited был исключен из списка автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент транспортного налога и надеемся, что это произойдет в ближайшее время, — отметил Антон Карпов, директор по маркетингу и продажам Ford Sollers.