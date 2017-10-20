В России подорожал седан Toyota Corolla

Цена на Toyota Corolla в базовом исполнении «Стандарт» осталась прежней — обзавестись седаном с 1,3-литровым мотором и механической коробкой передач можно, заплатив от 933 000 рублей. За машину в версии «Классик» с более мощным 1,6-литровым двигателем и МКП дилеры попросят уже не менее 1 049 000, а за авто с вариатором — от 1 086 000 рублей.

«Королла» в комплектациях «Стиль», «Комфорт», «Стиль Плюс» и «Престиж» подорожала сразу на 30 000 рублей, сообщает агентство «Автостат». К примеру, за машину в топовом исполнении «Престиж» теперь придется выложить как минимум 1 307 000 рублей.

Добавим также, что по итогам первых девяти месяцев нынешнего года официальные дилеры Toyota реализовали 3355 автомобилей, что на 114% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.