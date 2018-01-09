В России подорожали автомобили LADA

Автопроизводители увеличивают цены на свои машины после Нового года традиционно. В числе тех, кто подкорректировал прайсы в этот раз, оказался и отечественный АВТОВАЗ. Новые цены уже появились на официальном сайте LADA — они вступили в силу 9 января.

В среднем они поднялись на 8000 — 15 000 рублей. LADA Priora теперь продается с учетом скидок от 414 900 рублей, универсал Largus — от 544 900 целковых. За «Весту» попросят как минимум 569 900 рублей, а за псевдокроссовер XRAY — 614 900.

Внедорожник 4x4 подорожал на 8000 рублей — стартовая цена тольяттинского вездехода теперь составляет 483 900. Цена на машину в модификации Urban поднялась на 14 000 до 528 700 целковых. Корректировки коснулись также моделей Granta и Kalina, стоимость которых подросла до 399 900 и 450 600 рублей.

Вместе с тем тольяттинцы запустили новую акцию, получившую название «Зимнее предложение». Воспользовавшись ей, можно сэкономить до 60 000 рублей на машины прошлого года выпуска. Эта маркетинговая программа действует до конца нынешнего месяца.