УАЗ пересмотрел цены на две модели

Внедорожник «Хантер» «потяжелел» на 7400 рублей, и стоит теперь 626 400. Лидер в своем сегменте УАЗ «Пикап» упал в цене в диапазоне от 5000 до 13 000 целковых в зависимости от версии.

Кроме того, производитель пересмотрел названия почти всех комплектаций. Бывший «Стандарт» теперь известен как «Оптимум», «Комфорт» стал «Престижом», а «Привиледж» переименован в «Максимум». Название базового варианта «Классик» осталось прежним, так же как и его стоимость — 699 000 рублей.

Напомним, что в СМИ муссируются слухи о разработке Ульяновским автозаводом новой модели — компактного кроссовера с несущим кузовом, который будет конкурировать с японскими и корейскими машинами.