Пять фактов о «Буханке», которые повергнут в шок

Интересно, сколько еще годков ульяновцы будут выпускать в таком виде свой полноприводный «батон»? Больше, чем за полвека автомобиль практически не изменился. Зато запомнился, и не только нашим соотечественникам. В честь юбилея нестареющего «динозавра» портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить самые интересные факты из его биографии.

ЭЛЕКТРОВАГОН, ИЛИ TESLA НЕРВНО КУРИТ

Спустя год после запуска производства «Буханки» ульяновцы построили на ее базе самый настоящий электромобиль. Машина, оснащенная двумя секциями тяговых аккумуляторов, предназначалась для обслуживания аэропортов. Правда, успехом сей проект так и не увенчался. Жаль, а то родившийся через 12 лет после его реализации Илон Маск наверняка бы сейчас сидел в своей Южно-Африканской Республике и не травил бы народу байки о пользе и эффективности электрокаров Tesla.