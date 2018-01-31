Пять фактов о «Буханке», которые повергнут в шок

Фото: УАЗ
Легендарной «Буханке» исполнилось 60 лет — в январе 1958 года с конвейера Ульяновского завода сошел первый УАЗ-450. Нестареющий вагоноподобный вездеход стал своего рода иконой российского автопрома.
Вячеслав Василенко

Интересно, сколько еще годков ульяновцы будут выпускать в таком виде свой полноприводный «батон»? Больше, чем за полвека автомобиль практически не изменился. Зато запомнился, и не только нашим соотечественникам. В честь юбилея нестареющего «динозавра» портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить самые интересные факты из его биографии.

ЭЛЕКТРОВАГОН, ИЛИ TESLA НЕРВНО КУРИТ

Спустя год после запуска производства «Буханки» ульяновцы построили на ее базе самый настоящий электромобиль. Машина, оснащенная двумя секциями тяговых аккумуляторов, предназначалась для обслуживания аэропортов. Правда, успехом сей проект так и не увенчался. Жаль, а то родившийся через 12 лет после его реализации Илон Маск наверняка бы сейчас сидел в своей Южно-Африканской Республике и не травил бы народу байки о пользе и эффективности электрокаров Tesla.

ЭТО НЕ БУХАНКА, А ТАБЛЕТКА

Ни для кого не секрет, что свое прозвище «Буханка» получила за своеобразную, где-то даже смешную форму кузова, напоминающую собой хлебную буханку. Вероятно, ульяновцы пытались создать пародию на знаменитый Bulli от Volkswagen, и надо сказать, у них это получилось. Вот только в отличие от немцев про эволюцию они почему-то забыли. Впрочем, это не мешает нескольким поколениям врачей «Скорой помощи», вынужденным ездить по больным на УАЗ-450, называть машину «таблеткой».

ЭТО НЕ ТАБЛЕТКА, А САМОЛЕТ

Зато там, куда не могла добраться даже авиация, «Буханка» чувствовала себя, как рыба в воде — в «шестидесятых» завод освоил выпуск санитарных автомобилей, предназначенных для эксплуатации в самых суровых зимних условиях. Машины, отправленные на Крайний Север и в Сибирь, получили дополнительное отопление, двойные стекла и усиленную термоизоляцию салона, что позволило им работать при морозах до минус 60. Любопытно, а глушили ли моторы когда-нибудь у этих «проходимцев»?

УАЗ — ГЕРОЙ, И НЕ ТОЛЬКО КИНЕМАТОГРАФА

«Буханка» благодаря своей неприхотливости и дешевизне в обслуживании пользуется завидной популярностью, в том числе и за рубежом. По сей день она доставляет туристов на вулканы Этна и Везувий, помогает в Италии с тушением пожаров и принимает участие в различных иностранных геологоразведочных операциях. У нас же УАЗ-450 славится не только тем, что ее можно отремонтировать посредством кувалды и могучего русского языка, но еще и исполнением главной роли в культовом фильме «Королева бензоколонки». Позднее автомобиль засветился в кинолентах «Тридцать три», «В Москве проездом» и «Жил певчий дрозд». Тарантино стоит взять этот факт на заметку.

МАШИНА, ИЛИ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Все знают, почему поделки Ульяновского завода называют конструктором? Да потому что они так же легко разбираются-собираются, как и ломаются. Зато в отличие от большинства современных автомобилей, в которых количество использованных деталей насчитывает в среднем 5000—7000 штук, «Буханка» собрана всего из каких-то 1026 комплектующих. Из них — 535 деталей кузова и 491 элемент шасси. Главное помнить, что лишних запчастей при сборе оставаться не должно.

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31 января 2018
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