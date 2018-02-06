Внедорожники УАЗ станут надежнее

Монтаж и отладка нового оборудования для тестирования сошедших с конвейера автомобилей проводилась в период корпоративного отпуска сотрудников с 9 по 31 января. За это время были установлены стенды настройки подвески и световых элементов, а также стенд для динамических испытаний производства немецкой компании DURR.

Новое оснащение позволяет работникам предприятия регулировать развал-схождение колес и пучка света фар, проверять работу тормозных механизмов и электронных систем. Как уверяют представители УАЗа, благодаря современному оборудованию количество гарантийный заводских дефектов ходовой части автомобиля значительно снизится.

– Высокотехнологичная линия тестов обладает расширенным функционалом, что позволит повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства нашей продукции, — отметил директор по качеству Ульяновского автозавода Руслан Горевой.

Стоит отметить, что модернизацией оборудования тестовой линии ульяновцы не ограничились. Они также построили новый испытательный трек протяженностью почти 200 метров, включающий в себя семь участков с различными видами дорожных покрытий.