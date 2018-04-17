Стартовали продажи Citroën C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer

Посвежевшие минивэны Citroën C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer могут похвастать новейшей восьмискоростной автоматической гидромеханической коробкой передач, созданной французскими инженерами в содружестве со специалистами из японской Aisin.

Первое время такой «автомат» будет устанавливаться на машины с дизелем о 160 «лошадях». Этот тандем заменит 150-сильный движок, агрегатированный с шестидиапазонной АКП.

Главным преимуществом новой коробки является возможность до 7% экономить топливо, а также минимизировать выброс отравляющих веществ в атмосферу. Кроме того, она шустрее и мягче щелкает передачами.