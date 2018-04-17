Стартовали продажи Citroën C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer

Французы провели обновление линейки минивэнов — теперь вместо C4 Picasso и Grand C4 Picasso нам предложат модернизированные автомобили семейства Spacetourer. У себя на родине обе новинки уже поступили в продажу.
Посвежевшие минивэны Citroën C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer могут похвастать новейшей восьмискоростной автоматической гидромеханической коробкой передач, созданной французскими инженерами в содружестве со специалистами из японской Aisin.
Первое время такой «автомат» будет устанавливаться на машины с дизелем о 160 «лошадях». Этот тандем заменит 150-сильный движок, агрегатированный с шестидиапазонной АКП.
Главным преимуществом новой коробки является возможность до 7% экономить топливо, а также минимизировать выброс отравляющих веществ в атмосферу. Кроме того, она шустрее и мягче щелкает передачами.
Сам же двигатель стал более эластичным, и теперь отвечает стандарту Euro 6.
В Европе ценник на Citroën C4 SpaceTourer стартует от 33 850 евро, что в переводе на наши деньги составляет около 2 575 000 рублей. Прайс-лист Grand C4 SpaceTourer начинается от 35 050 евро — примерно 2 667 000 в российской валюте.
Впрочем, у нас дореформенные машины еще под прежним именами продаются примерно на 1 000 000 дешевле. А вот сколько попросят французы за эти новинки по приезду в Россию, узнаем через пару месяцев.