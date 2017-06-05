Тест-драйв Citroёn Grand C4 Picasso: домашний любимец

В нынешнем виде Citroёn Grand C4 Picasso мы знаем уже несколько месяцев. Последний рестайлинг модели слегка «подсушил» черты «лица» этого семейного вэна, оставив без изменений общую идеологию экстерьера: все та же двухэтажная головная оптика и здоровенное лобовое стекло над коротеньким капотом. Как и раньше, машина каким-то образом умудряется одновременно производить впечатление собранной стремительности и классической автобусной уютности. Вроде как и динамично, но и без намека на агрессию в облике.

Что касается интерьера, то тут тоже все по классике жанра. Центральная консоль фактически отсутствует как таковая. Ее функции распределены между приборной панелью, утопленной в центре «подоконника» под лобовым стеклом и тач-скрином на том месте, где у всех прочих машин находится экран «мультимедийки». На него выведены функции управления климатом, «музыкой», навигацией… Селектор АКП C4 Picasso ради «автобусной» возможности поменяться местами с передним пассажиром, убран из пространства между креслами и установлен над рулевой колонкой, перед водителем. Переключаться с «паркинга» на «драйв» и «реверс» путем перемещения пластиковой «тростинки» где-то за рулевым колесом — это на любителя, конечно, но через пару дней привыкаешь, и оно тебя уже не напрягает.