Тест-драйв Citroёn Grand C4 Picasso: домашний любимец

Citroёn
Кто-кто, а уж дизайнерам Citroёn при создании своих машин никогда не требовалось «переосмысливать» идеи коллег из конкурирующих марок. А в случае с Grand C4 Picasso инженерам соперничающих брендов стоит поучиться тому, как французы умеют соединить в одной модели безупречный стиль и практичность.
Алексей Батушенко

В нынешнем виде Citroёn Grand C4 Picasso мы знаем уже несколько месяцев. Последний рестайлинг модели слегка «подсушил» черты «лица» этого семейного вэна, оставив без изменений общую идеологию экстерьера: все та же двухэтажная головная оптика и здоровенное лобовое стекло над коротеньким капотом. Как и раньше, машина каким-то образом умудряется одновременно производить впечатление собранной стремительности и классической автобусной уютности. Вроде как и динамично, но и без намека на агрессию в облике.

Что касается интерьера, то тут тоже все по классике жанра. Центральная консоль фактически отсутствует как таковая. Ее функции распределены между приборной панелью, утопленной в центре «подоконника» под лобовым стеклом и тач-скрином на том месте, где у всех прочих машин находится экран «мультимедийки». На него выведены функции управления климатом, «музыкой», навигацией… Селектор АКП C4 Picasso ради «автобусной» возможности поменяться местами с передним пассажиром, убран из пространства между креслами и установлен над рулевой колонкой, перед водителем. Переключаться с «паркинга» на «драйв» и «реверс» путем перемещения пластиковой «тростинки» где-то за рулевым колесом — это на любителя, конечно, но через пару дней привыкаешь, и оно тебя уже не напрягает.

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Так получилось, что погода в то время, когда мы эксплуатировали Citroёn Grand C4 Picasso, не баловала солнцем. По этой причине заползающее на крышу «зенитное» лобовое стекло оказалось очень кстати, позволяя запустить в салон побольше света. А детей покорили задние сиденья. Сложив спинку среднего пассажирского кресла, они организовывали себе еще одну площадку для игр — в дополнение к откидным пластиковым столикам (с персональными фонариками!) на спинках передних «сидушек».

Вообще же, по части удобных штучек, емкостей и ниш Grand C4 Picasso может дать фору многим семейным авто. В пользу версии, что этот «француз» — одна из лучших моделей для семейного воскресного похода по магазинам, говорит и объем багажного отделения. В его 643 литра, как оказалось, можно загрузить столько всего… Да и делать это удобно — с таким-то невысоким полом! Обычно, когда начинаешь знакомиться с машиной типа C4 Picasso, ни на какие особые драйверские открытия не рассчитываешь: что вы хотите от машины для многодетного семейства?!

А этот Citroёn оказался еще и на ходу неплох. Подвеска, конечно, тут «заточена», в первую очередь, на комфорт пассажиров. Но при этом вэн ведет себя на дороге отнюдь не как автобус. Крены в поворотах очень пристойные, а для кузова такой высоты — так просто минимальные. Руль, конечно пустоват, но это смотря с чем сравнивать. Если с BMW, то — да, а если с какой-нибудь Camry-Corolla, то француз на голову выше. А 120-сильный дизелек под капотом Picasso просто порадовал своей тягой и приемистостью.

Даже наличие далеко не самого бодрого и экономичного в мире «автомата» в трансмиссии Grand C4 Picasso не подпортило приятной картины: шустренько стартануть со светофора или обогнать на трассе идущую с крейсерской скоростью фуру? Да пожалуйста! И, что особенно приятно, расход топлива даже при самой «дерзкой и четкой» манере езды по городу выше 10 л/100 км не поднимается.

Одно жаль. Как и большинство по-настоящему хороших машин (а Citroёn Grand C4 Picasso — одно из лучших семейных транспортных средств) герой нашего повествования отнюдь не дешев. Цены на него стартуют с 1 600 000 «деревянных», а минивэн в доставшейся нам на тест комплектации стоит уже порядка 2 000 000 вроде бы укрепившихся рублей.

кроссоверы
5 июня 2017
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