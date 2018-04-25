Автомобили LADA подорожают в ближайшие дни

Как сообщает газета «Ведомости», представитель АВТОВАЗа подтвердил заявление дилеров. Он объявил, что повышение цен связано с недавним обесцениванием рубля. Несколько странно слышать от отечественного производителя, что прайс-лист на его продукцию зависит от колебания курсов иностранных валют, однако эта грустная история — правда. Предприятие закупает значительную часть комплектующих за рубежом: локализация автомобилей составляет 85%. Именно такое число назвал в марте президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Насколько конкретно подорожают тольяттинские машины, пока неизвестно. Но это будет вторым с начала года переписыванием прайсов в сторону их увеличения — в январе «Лады» уже дорожали на 2—3%.

— Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества LADA на рынке, — уверены в АВТОВАЗе. С представителями автогиганта согласны и дилеры. Они считают, что незначительное повышение стоимости лишь увеличит рентабельность, но не отразится на популярности. Тем более, что остальные бренды также бросились корректировать цены на свою продукцию.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что за первый квартал 2018-го в России было продано 79 114 автомобилей LADA, что на 29% больше, чем в тот же период прошлого года.