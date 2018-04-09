Названа дата премьеры сразу двух новых кроссоверов LADA

Во всяком случае, о премьере порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько источников на Волжском автозаводе. Правда, очередное творение шеф-дизайнера марки Стива Маттина на тему LADA XRAY кроссовером назвать можно с большой натяжкой. А все потому, что речь идет все о том же «Иксрее», но с повышенным клиренсом и оригинальным, вроде бы даже защитным, обвесом кузова.

Для пущей солидности волжане оснастили высокий хетчбэк двухстволкой выхлопной системы, рейлингами, а также колесными дисками увеличенного диаметра. Помимо прочего автомобилю достались иные бамперы, антенна в виде акульего плавника и более эффективные тормозные механизмы.

Добавьте сюда модные шильдики Cross — и вот вам самый что ни есть новый кроссовер! Машина со знакомыми нам и проверенными опытом агрегатами сейчас проходит формальные ходовые испытания. Как уже было сказано, официально покрывало с нее снимут на ММАС-2018.