Названа дата премьеры сразу двух новых кроссоверов LADA

Слухи о готовящихся к выходу новинках LADA в сегменте SUV ходят уже давно. И вот свежие подробности о том, что же они собой представляют. Известна и дата премьеры многообещающих кроссоверов от АВТОВАЗа — 29 августа. Хотите увидеть лично — приходите на Московский автосалон.
Во всяком случае, о премьере порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько источников на Волжском автозаводе. Правда, очередное творение шеф-дизайнера марки Стива Маттина на тему LADA XRAY кроссовером назвать можно с большой натяжкой. А все потому, что речь идет все о том же «Иксрее», но с повышенным клиренсом и оригинальным, вроде бы даже защитным, обвесом кузова.
Для пущей солидности волжане оснастили высокий хетчбэк двухстволкой выхлопной системы, рейлингами, а также колесными дисками увеличенного диаметра. Помимо прочего автомобилю достались иные бамперы, антенна в виде акульего плавника и более эффективные тормозные механизмы.
Добавьте сюда модные шильдики Cross — и вот вам самый что ни есть новый кроссовер! Машина со знакомыми нам и проверенными опытом агрегатами сейчас проходит формальные ходовые испытания. Как уже было сказано, официально покрывало с нее снимут на ММАС-2018.
Впрочем, для тех, кому одного псевдокроссовера окажется мало, АВТОВАЗ припрятал еще один сюрприз. Помните притягательный концепт под названием XCODE, который тольяттинцы показали на Московском автосалоне два года назад?
Так вот: с тех пор производитель его даже запатентовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Только пока неясно, будет ли на выставке представлена товарная версия нового кроссовера-купе, или только предсерийный образец. Официально в пресс-центре отечественного автогиганта эти сведения комментировать отказываются.