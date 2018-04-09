Названа дата премьеры сразу двух новых кроссоверов LADA

Слухи о готовящихся к выходу новинках LADA в сегменте SUV ходят уже давно. И вот свежие подробности о том, что же они собой представляют. Известна и дата премьеры многообещающих кроссоверов от АВТОВАЗа — 29 августа. Хотите увидеть лично — приходите на Московский автосалон.
Мирон Горин

Во всяком случае, о премьере порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько источников на Волжском автозаводе. Правда, очередное творение шеф-дизайнера марки Стива Маттина на тему LADA XRAY кроссовером назвать можно с большой натяжкой. А все потому, что речь идет все о том же «Иксрее», но с повышенным клиренсом и оригинальным, вроде бы даже защитным, обвесом кузова.

Для пущей солидности волжане оснастили высокий хетчбэк двухстволкой выхлопной системы, рейлингами, а также колесными дисками увеличенного диаметра. Помимо прочего автомобилю достались иные бамперы, антенна в виде акульего плавника и более эффективные тормозные механизмы.

Добавьте сюда модные шильдики Cross — и вот вам самый что ни есть новый кроссовер! Машина со знакомыми нам и проверенными опытом агрегатами сейчас проходит формальные ходовые испытания. Как уже было сказано, официально покрывало с нее снимут на ММАС-2018.

RCI News

Впрочем, для тех, кому одного псевдокроссовера окажется мало, АВТОВАЗ припрятал еще один сюрприз. Помните притягательный концепт под названием XCODE, который тольяттинцы показали на Московском автосалоне два года назад?

Так вот: с тех пор производитель его даже запатентовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Только пока неясно, будет ли на выставке представлена товарная версия нового кроссовера-купе, или только предсерийный образец. Официально в пресс-центре отечественного автогиганта эти сведения комментировать отказываются.

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9 апреля 2018
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