Какие модели KIA подорожали в июне

Последний раз корейский производитель корректировал стоимость своей продукции в мае. В июне подорожание коснулось KIA Ceed, KIA Ceed SW, KIA ProCeed, KIA Optima, KIA Rio, KIA Rio X-Line, KIA Stinger.

KIA Rio и хэтчбек Rio X-Line теперь стоят на 15 000 рублей дороже — и это самое минимальное изменение ценника. На 20 000 рублей выросла стоимость хэтчбеков KIA Ceed и ProCeed, универсалов Ceed SW и седанов Optima. А больше всех прибавили в цене фастбеки KIA Stinge — 30 000 «деревянных».

В то же время компания KIA предлагает в июне различные программы скидок на свою продукцию, о чем уже сообщал портал «АвтоВзгляд».