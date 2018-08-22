«Яндекс» покатает на беспилотнике всех желающих

Компания «Яндекс.Такси» приглашает всех желающих прокатиться на машине с автономным управлением. Автомобиль был сконструирован инженерами российского интернет-гиганта, и прошел ходовые испытания на городских дорогах, как в суровых зимних условиях, так и дождливой весной.
Беспилотный транспорт будет доступен для ознакомления 29 августа на парковочной площадке напротив выставочного центра, где откроет свои двери Московский международный автосалон. Правда придется предварительно записаться на испытание. Но ожидание не будет бесполезным, там же можно будет пообщаться с инженерами, которые занимались разработкой автомобиля.
Впервые «яндекс-беспилотник» был презентован весной прошлого года. До зимы он проходил тестирования на полигоне. На дороги общего пользования машина с автономным управлением впервые вышла в феврале этого года. Автомобиль отлично справился с неблагоприятными погодными условиями, соблюдал ПДД, пропускал пешеходов и искусно лавировал между припаркованными машинами. Правда двигалось авто со скоростью, не превышающей 30 км/ч.
Затем в конце мая «робомобиль» катал участников конференции Yet Another Conference: за 10 часов автомобиль развлек 700 человек. А в июле беспилотник проехал около 780 км, добираясь из Москвы в Казань, при том 99% времени в дороге машина шла в автоматическом режиме. Конечно, автономный транспорт все это время контролировал водитель, сидевший внутри, обеспечивая безопасность окружающим.
Надо добавить, что автомобиль собран на базе Toyota Prius, а все программное обеспечение было разработано сотрудниками «Яндекс».