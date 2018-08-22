«Яндекс» покатает на беспилотнике всех желающих

Беспилотный транспорт будет доступен для ознакомления 29 августа на парковочной площадке напротив выставочного центра, где откроет свои двери Московский международный автосалон. Правда придется предварительно записаться на испытание. Но ожидание не будет бесполезным, там же можно будет пообщаться с инженерами, которые занимались разработкой автомобиля.

Впервые «яндекс-беспилотник» был презентован весной прошлого года. До зимы он проходил тестирования на полигоне. На дороги общего пользования машина с автономным управлением впервые вышла в феврале этого года. Автомобиль отлично справился с неблагоприятными погодными условиями, соблюдал ПДД, пропускал пешеходов и искусно лавировал между припаркованными машинами. Правда двигалось авто со скоростью, не превышающей 30 км/ч.