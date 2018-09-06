Как взять новый Mitsubishi в кредит и не платить проценты

Выгодное предложение действует только при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, а также при использовании услуги «Защита платежей».

Оба автомобиля для российского рынка собираются на калужском заводе. Mitsubishi Outlander сегодня у нас представлен с парой бензиновых двигателей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5»: 146-сильным мотором объемом 2,0 л и 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л. с. Цены стартуют от 1 559 000 рублей. Для самых отчаянных найдется в линейке модификация GT с 3-литровым V6 под капотом и кучей плюшек.

Mitsubishi Pajero Sport в России предложен с двумя вариантами моторов: 181-сильным 2,4-литровым дизелем, сочетающимся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмидиапазонной АКП, и бензиновой V-образной «шестеркой» объемом 3,0 л и мощностью 209 л. с., которая работает в паре только с «автоматом». Ценник на «вездеход» начинается от 2 199 000 рублей.