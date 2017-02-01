Daimler и Uber создадут беспилотник

Как сообщает Bloomberg, условия сделки могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, хотя все детали и были подробно оговорены. Пока не ясно, когда первый беспилотник Daimler-Uber увидит свет, да и финансовые тонкости альянса также не разглашаются. Предполагается, что построенные машины будут использоваться в сфере пассажирских перевозок, где, собственно, и работает Uber. Представители американской компании подчеркивают, что сотрудничество с Daimler является одной из главных составляющих стратегии развития на ближайшие годы. Поскольку «Убер» не имеет опыта в разработке и строительстве автомобилей, им необходимо заручиться поддержкой крупного автопроизводителя — такого как Daimler. Немецкий концерн имеет некоторые наработки в области проектирования машин с автономным управлением, а значит, сотрудничество должно принести хорошие плоды.

Примечательно, что согласно договору между компаниями, обе стороны имеют право работать и с другими производителями. Например, Daimler может построить автомобиль для иного заказчика, а Uber обратиться за помощью к другим партнерам — в обоих случаях соглашение нарушено не будет.

Расширение парка автомобилей Uber за счет беспилотных автомобилей ожидается в ближайшие годы.