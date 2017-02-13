В Нидерландах начались продажи летающих автомобилей

Разработка этих машин началась еще в 2009 году, а прототип был показан в 2012-м. Сейчас желающие обзавестись подобным транспортным средством могут выбирать из двух моделей: Liberty Pioneer Edition, которая продается по цене от 599 000 долларов (около 35 миллионов рублей) или PAL-V Liberty Sport, цена которой чуть ниже — 399 000 «зеленых». Для оформления заказа необходимо внести депозит в размере 25 000 долларов, который в случае отказа от покупки не возвращается.

Первые «воздушные» автомобили будут переданы клиентам в конце 2018 года — по неофициальной информации, предзаказы на машины уже оформили в США, Канаде, Мексике и на Бермудских островах.

Напомним, ранее стало известно, что в России разработкой первых летающих машин займется Фонд перспективных исследований.