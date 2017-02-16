Стартовало производство нового Ford Focus

Фото: Ford
На предприятии Ford Sollers во Всеволожске началось производство Ford Focus нового модельного года. Теперь и эти автомобили будут оснащаться мультимедийной системой SYNC 3.

Виктория Базылева

Новая мультимедиа полностью русифицирована, она может синхронизироваться со смартфоном при помощи функции Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства водителя предусмотрено управление системой SYNC 3 при помощи голоса или усовершенствованного восьмидюймового сенсорного экрана, а ее производительность увеличена разработчиками в 10 раз по сравнению с предыдущей версией.

Стоит отметить, что SYNC 3 будет устанавливаться на Ford Focus нового модельного года в топовой комплектации Titanium. Кстати, этот автомобиль стал четвертой моделью производителя, получившей передовую систему — после Mondeo, Kuga и Explorer.

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16 февраля 2017
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