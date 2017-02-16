Стартовало производство нового Ford Focus

Новая мультимедиа полностью русифицирована, она может синхронизироваться со смартфоном при помощи функции Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства водителя предусмотрено управление системой SYNC 3 при помощи голоса или усовершенствованного восьмидюймового сенсорного экрана, а ее производительность увеличена разработчиками в 10 раз по сравнению с предыдущей версией.

Стоит отметить, что SYNC 3 будет устанавливаться на Ford Focus нового модельного года в топовой комплектации Titanium. Кстати, этот автомобиль стал четвертой моделью производителя, получившей передовую систему — после Mondeo, Kuga и Explorer.