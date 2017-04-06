Audi и Porsche объединились для разработки автомобилей будущего

Фото: www.motor1.com
Компании Audi и Porsche объединят усилия для разработки новой платформы пригодной для автомобилей, которые появятся через 10 лет. В то же время, сотрудничество производителей в дальнейшем может привести и к другим интересным совместным проектам.
Виктория Базылева

Впрочем, председатель Porsche AG Оливер Блюм уверил, что в компании не допустят, чтобы модели марки стали похожи на автомобили Audi: «Мы будем очень осторожны, сохраняя различия между нашими брендами. Porsche — это всегда Porsche. И так будет в дальнейшем».

В сообщении также отмечается, что целью сотрудничества является разработка новых платформ и компонентов транспортных средств для автомобилей 2025 года. Есть предположение, что некоторые элементы немцы позаимствуют с футуристической модели Porsche E. Что же касается Audi, то ингольштадцы преуспели в области автономного управления машин — их наработки также могут использоваться при создании автомобилей будущего.

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6 апреля 2017
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