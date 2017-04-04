Ford — лидер в области разработки автономных автомобилей

Возможно, идея внедрения беспилотников не настолько политизирована, как в случае с электромобилями, однако до ее реального воплощения пройдет немало лет. Ключевой проблемой остается вопросы безопасности и морали: в частности, незащищенность программного обеспечения или определение виновника в случае дорожной аварии. Несмотря на это, ведущие автопроизводители один за другим объявляют о своих разработках систем автономного вождения, и Ford не стал исключением.

Американское аналитическое агенство Navigant Research, изучив разработки 18 мировых автопроизводителей, признало Ford лидером в этой области исследований. Все проекты оценивались по 10 различным параметрам, среди которых были и стратегия вывода беспилотников на рынок, и привлеченные партнеры, и жизнеспособность наработок.

За последние несколько лет американцы добились высоких результатов в области создания беспилотников на базе Autonomous Vehicle Platform с программным обеспечением VirtualDriver System. Четыре года назад началось масштабное тестирование FusionHybrid, оснащенных системами автономного управления, как на закрытых трассах, так и на дорогах общего пользования. К слову сказать, в компании даже есть специальное подразделение SmartMobility LLC — отдел занимается проблемами эксплуатации беспилотных автомобилей.