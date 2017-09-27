Что делать если «глючит» автосигнализация

Один из самых неприятных «глюков» автосигнализации — игнорирование команд водителя. Оставим за скобками случай с севшей батарейкой в брелоке дистанционного управления. Эта проблема решается простой заменой элемента электропитания. Хуже, когда, например, те или иные модули защиты включаются во время езды, блокируя двигатель, двери, включая сирену с «аварийкой» и т. п.

Первое, что нужно сделать — подзарядить или заменить старый автомобильный аккумулятор. Иногда «сигналка» реагирует подобным образом на низкое напряжение в бортовой сети. Если известно место установки главного модуля сигнализации, проверяем контакты подключенных к нему проводов. Один отвалившийся контакт может «заглючить» систему. Если это не помогает, просто отключаем главный модуль управления сигнализацией. А потом едем за помощью к установщикам сигнализации.

Бывает, что автосигнализация перестает мигать «аварийкой» и «пикать» при постановке на охрану, словно ее и нету. В этом случае нужно осмотреть блок управления сигнализацией. Скорее всего обнаружится выпавший или сгоревший контакт. Случаются также разрывы в проводах между модулями, отвечающими за «свет и звук», или окисление контактов в них.