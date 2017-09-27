Что делать если «глючит» автосигнализация

Пожалуй, одними из самых раздражающих и непонятных для автовладельца технических проблем с машиной являются «глюки» автомобильной сигнализации. Чаще всего начинают «дурить» нештатные охранные системы. И на них, чаще всего, автовладелец может и сам найти управу.
Максим Строкер

Один из самых неприятных «глюков» автосигнализации — игнорирование команд водителя. Оставим за скобками случай с севшей батарейкой в брелоке дистанционного управления. Эта проблема решается простой заменой элемента электропитания. Хуже, когда, например, те или иные модули защиты включаются во время езды, блокируя двигатель, двери, включая сирену с «аварийкой» и т. п.

Первое, что нужно сделать — подзарядить или заменить старый автомобильный аккумулятор. Иногда «сигналка» реагирует подобным образом на низкое напряжение в бортовой сети. Если известно место установки главного модуля сигнализации, проверяем контакты подключенных к нему проводов. Один отвалившийся контакт может «заглючить» систему. Если это не помогает, просто отключаем главный модуль управления сигнализацией. А потом едем за помощью к установщикам сигнализации.

Бывает, что автосигнализация перестает мигать «аварийкой» и «пикать» при постановке на охрану, словно ее и нету. В этом случае нужно осмотреть блок управления сигнализацией. Скорее всего обнаружится выпавший или сгоревший контакт. Случаются также разрывы в проводах между модулями, отвечающими за «свет и звук», или окисление контактов в них.

Эти проблемы решаются восстановлением пропавшего электрического соединения. Порой выясняется, что дело не в автосигнализации, а в самом автомобиле, например в работоспособности реле, отвечающем за подачу звукового сигнала.

Еще один неприятный симптом «своей жизни» автосигнализации — когда она встает на охрану или снимается с нее «через раз» — то есть плохо реагирует на нажатия кнопок брелока. Тут, чаще всего, речь идет либо о севшей батарейке в пульте управления, либо об изначальных проблемах с охранной системой. Или происходящее вызвано неправильной установкой или настройкой сигнализации. Тут уж ничего не поделаешь — придется вернуться к установщикам и потребовать качественной переделки того, что они натворили с машиной.

Следующий способ, которым охранная электроника выводит из равновесия автовладельцев, — отсутствие срабатывания при открывании дверей. Тут, скорее всего, дело в датчиках закрывания дверей, капота и багажника — в так называемых «концевиках». Их нужно демонтировать и с помощью мелкой наждачной бумаги зачистить контакты. Скорее всего, окислы и накопившаяся грязь мешают их нормальной работе.

ремонт, защита от угона, охранные системы
27 сентября 2017
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