Первый тест-драйв LADA Vesta SW: вагончик тронулся

Встречайте — LADA Vesta в кузове «универсал». Если вы думаете, что это тот же самый автомобиль, что и седан, только с новой кормой, то сильно ошибаетесь — тольяттинские специалисты не только поизгалялись над внешностью, но еще и неслабо потрудились в техническом плане. Впрочем, обо всем по порядку.

Российский «сарай», кстати сказать, не имеющий в своем сегменте конкурентов, причесали под общую гребенку фирменного «иксобразного» стиля, в том числе и сзади. Характерный образ выдают выштамповки на бампере и скошенные грани фонарей. Кому-то это определенно понравится, а кому-то нет, но так или иначе «вагон» уже готов, и отправляется в народ.