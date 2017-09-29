Первый тест-драйв LADA Vesta SW: вагончик тронулся

Фото: Вячеслав Василенко
Успех седана LADA Vesta, появившегося на рынке два года назад, очевиден: сегодня каждый двадцатый проданный новый автомобиль в России — это «Веста». Машина, несмотря на ряд выявленных недостатков, таки завоевала признание потребителей. Самое время флагману эволюционировать.
Вячеслав Василенко

Встречайте — LADA Vesta в кузове «универсал». Если вы думаете, что это тот же самый автомобиль, что и седан, только с новой кормой, то сильно ошибаетесь — тольяттинские специалисты не только поизгалялись над внешностью, но еще и неслабо потрудились в техническом плане. Впрочем, обо всем по порядку.

Российский «сарай», кстати сказать, не имеющий в своем сегменте конкурентов, причесали под общую гребенку фирменного «иксобразного» стиля, в том числе и сзади. Характерный образ выдают выштамповки на бампере и скошенные грани фонарей. Кому-то это определенно понравится, а кому-то нет, но так или иначе «вагон» уже готов, и отправляется в народ.

Фото: Вячеслав Василенко

Увидеть что-то новое в салоне универсальной «Весты», кроме слегка посвежевшей отделки и парочки декоративных элементов, увы, не получится. А вот по части оснащения LADA Vesta SW есть чем похвастать. Например, трехдиапазонным обогревом всех кресел без исключения. В центральном тоннеле появился подлокотник со встроенным боксом. Это, конечно, здорово, да только стояночный тормоз поднять-опустить получится лишь, сильно согнув кисть руки. Прежде, чем приноровиться — потренируйте конечность спиннером или четками.

Кстати, подлокотник прижился и на заднем диване, а еще пассажирам галерки доступны отдельные плафон освещения, USB-слот и 12-вольтовая розетка. В общем, все как у больших.

Cреди прочих новшеств — охлаждаемый перчаточный ящик с человеческой подсветкой, подстаканником и органайзером, а также запирающийся лючок бензобака. Да, теперь можно спать спокойно — «горючку» злодеи уже не сольют. А как вам понравится отдельная клавиша включения обогрева лобового стекла? Почему этого нельзя было сделать раньше, заставляя водителя седана греть одновременно с «ветровиком» боковые зеркала и заднее стекло?

Фото: Вячеслав Василенко

Вот, где действительно поджидает засада, так это на водительском месте — посадка не изменилась и осталась столь же неудобной, как и в седане. Хочется чуть распрямить ноги — отодвигай кресло и опрокидывай спинку, но в замен получи невозможность дотянуться до «баранки». Больше по вкусу эту самую «баранку» обнимать — профиль кресла с эффектом гладильной доски в помощь.

В общем, устроиться с комфортом ни мне, 187-сантиметровому баскетболисту, ни моему коллеге сильно меньшего роста здесь так и не удалось. Иными словами, в поездке на дальние расстояния нужно быть готовым к затеканию икроножных мышц и нарастающему нытью спины. Но за поясничный подпор и возможность регулировать рулевое колесо по вылету — спасибо.

  • Фото: АВТОВАЗ
  • Фото: АВТОВАЗ

Открываем багажный отсек объемом 480 л, а при сложенных задних креслах — 1344 л, и что мы видим — лучшей компоновки грузового отделения среди авто бюджетного сегмента попросту не сыскать. Ребята, я не шучу: здесь два уровня пола с угловой фиксацией панелей, две ниши для всякой всячины, пять органайзеров, 15 крючков и две сетки. А как это все блестяще организовано — аплодируем стоя.

Да тут спокойно можно разложить половину товаров с витрин «Леруа Мерлен», и утрамбовать их сверху парочкой складных велосипедов. Причем трансформируется багажник — в зависимости от потребностей — в различных конфигурациях. Видно — волжане действительно поработали.

За обилие звукоизолирующих материалов в задней части Vesta SW, включая скрытые полости, которые мы вскрыли, а также шумопоглощающие подкрылки — низкий поклон. На ходу в «вагоне» так же спокойно, как в больнице в тихий час. Если, конечно, не держать ногу в полу и не «валить» как перепуганный по усыпанному камнями грунту.

Фото: Вячеслав Василенко

Руль, что приятно, стал гораздо плотнее, хотя и не лишился медленных обратных реакций. Иными словами, ободом приходится работать интенсивнее, чем хотелось бы. Впрочем, человек — существо, ко всему быстро привыкающее, тем более, что на дороге «Веста» уже научилась вести себя предсказуемо.

Меньше кренов, больше комфорта — не в последнюю очередь благодаря колдовству тольяттинских инженеров над задней подвеской, получившей иные амортизаторы и пружины повышенной жесткости. К тому же специалисты повысили и жесткость кузова на кручение. Отныне автомобиль не гуляет сам по себе, как и не заставляет вздрагивать при прохождении очередного ухаба на проезжей части.

Фото: АВТОВАЗ

Мотор — уже знакомый нам по LADA XRAY и седану Vesta — объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с. не страдает недостатком тяги, и ее хватает практически во всем диапазоне оборотов. Разве что в крутую горку придется забираться, работая пониженными передачами, даже несмотря на вроде бы солидную скорость движения.

Механическая коробка о пяти ступенях, неплохо показавшая себя на седане LADA Vesta и том же XRAY, отныне с другими передаточными числами, под которые пришлось менять калибровки силового агрегата. В результате этого союза получилось — если в двух словах — мягко, эластично и динамично. Только вот аппетит движка вазовцы умерить так и не смогли — расхода меньше 12 л/100км, как мы не старались, в ходе тест-драйва добиться, увы, не удалось.

Но с учетом того, что АВТОВАЗ, реагируя на критику, так или иначе исправляет допущенные ошибки, а в случае с LADA Vesta производитель провел свыше двух десятков доработок, остается надеяться, что рано или поздно автомобиль доведут до нужной кондиции, и писать о нем уже будет нечего.

Фото: АВТОВАЗ
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29 сентября 2017
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