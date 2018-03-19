Камера заднего вида войдет в базовое оснащение всех моделей Ford

В следующем году комплекс Co-Pilot360 пополнится системой помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения. Чуть позже он получит и другие возможности, в разработку которых Ford планирует инвестировать порядка 500 млн. долларов. По словам представителей компании, все это делается для того, чтобы водители чувствовали себя спокойнее и увереннее, находясь за рулем.

– Хотя сегодня наши автомобили более безопасны, чем когда бы то ни было, опрошенные нами водители испытывают стресс из-за вероятности попасть в ДТП. Это одна из причин, по которым мы делаем эти критически важные для безопасности технологии доступными для миллионов наших клиентов каждый год, — отметил исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли.

Как сообщает пресс-служба Ford, Co-Pilot360 станет стандартным оснащением всех новых легковых автомобилей Ford уже в ближайшем будущем. Правда, пока речь идет исключительно о машинах для Соединенных Штатов. Когда новый комплекс получат легковушки, продающиеся в нашей стране, неизвестно.