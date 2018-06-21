Toyota выпустит беспилотный автомобиль с велосипедными педалями

www.autoguide.com
В крупных торговых центрах можно встретить необычные велотренажеры: крутишь педали, вырабатываешь электричество и «питаешь» свой смартфон. Похоже, что аналогичная система появится и на беспилотниках Toyota. Чтобы машина ехала, пассажирам придется работать ногами.
Виктория Базылева

Североамериканский офис Toyota подал заявку на патент беспилотного электромобиля, оборудованного педалями для выработки электричества и, как следствие, питания аккумуляторных батарей. Если подобные машины когда-нибудь увидят свет, их будут использовать в райдшеринге — сервисе совместных поездок, в котором попутчики делят расходы между собой.

По словам инженеров Toyota, которым пришла в голову такая идея, система наверняка окажется полезной, ведь она позволит пассажирам экономить свои кровно нажитые. Каким образом? Чем активнее седоки будут нажимать на педали, тем больше энергии будет вырабатываться. А это, в свою очередь, станет одним из главных факторов формирования итоговой стоимости поездки, сообщает издание Auto Guide.

Задумка, может, и интересная, да вот только не факт, что она когда-нибудь найдет применение в серийных машинах. Как показывает практика, автостроители стараются патентовать любые свои изобретения, даже если не собираются их использовать. И это не говоря уж о том, что до появления беспилотников на дорогах общего пользования пройдет еще немало лет.

21 июня 2018
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