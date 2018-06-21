Toyota выпустит беспилотный автомобиль с велосипедными педалями

Североамериканский офис Toyota подал заявку на патент беспилотного электромобиля, оборудованного педалями для выработки электричества и, как следствие, питания аккумуляторных батарей. Если подобные машины когда-нибудь увидят свет, их будут использовать в райдшеринге — сервисе совместных поездок, в котором попутчики делят расходы между собой.

По словам инженеров Toyota, которым пришла в голову такая идея, система наверняка окажется полезной, ведь она позволит пассажирам экономить свои кровно нажитые. Каким образом? Чем активнее седоки будут нажимать на педали, тем больше энергии будет вырабатываться. А это, в свою очередь, станет одним из главных факторов формирования итоговой стоимости поездки, сообщает издание Auto Guide.

Задумка, может, и интересная, да вот только не факт, что она когда-нибудь найдет применение в серийных машинах. Как показывает практика, автостроители стараются патентовать любые свои изобретения, даже если не собираются их использовать. И это не говоря уж о том, что до появления беспилотников на дорогах общего пользования пройдет еще немало лет.