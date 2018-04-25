Почему опасно оставлять зарядное устройство в прикуривателе выключенной машины

Многие автовладельцы в своих автомобилях никогда не вынимают зарядное устройство смартфона из гнезда прикуривателя, и оно остается там круглосуточно. Есть и такие, кто считает это опасным, боясь разрядить аккумулятор. Другие уверяют, что ничего страшного в этом нет, потому что прикуриватель в выключенной машине не работает. Кто из них прав, разобрался «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что зарядное устройство, оставленное в розетке или прикуривателе под напряжением в режиме ожидания (при отключенном смартфоне), продолжает потреблять электричество, о чем часто свидетельствует горящий светодиод. При этом не стоит беспокоиться, что аксессуар может полностью разрядить рабочий аккумулятор. Устройство поглощает мизерные миллиамперы, и батарея фактически их «не замечает».
Другое дело, что в большинстве современных моделей прикуриватель обесточивается одновременно с выключением зажигания. В других авто напряжение блокируется при открытии двери, когда водитель покидает салон. Во многих машинах электричество отключается не сразу, а через пять, десять или пятнадцать минут. В течение этого времени оставленное в гнезде зарядное устройство будет находится в рабочем состоянии. Встречаются модели, где напряжение в прикуривателе сохраняется постоянно. Например, об этом прекрасно знают владельцы старых «Жигулей».
Вряд ли случится что-то страшное, если оставить зарядное устройство там, где розетка обесточивается при выключении зажигания. А вот если электричество отключается не сразу или прикуриватель работает круглосуточно, водителю лучше перестраховаться. По крайней мере свободный разъем провода зарядного устройства следует всегда держать подальше от недопитого стакана кофе в подстаканнике, мокрого коврика или влажной ткани. Если на штекер под напряжением попадет влага, то скорей всего случится короткое замыкание. О возможных последствиях нетрудно догадаться.
Так что лучше все-таки вытащить устройство из гнезда, и особенно это касается случаев, когда вы не уверены в надлежащем качестве устройства. Ведь главной опасностью при использовании зарядного устройства в любых условиях остается его низкое качество. А наш рынок наводнен подобной дешевой продукцией. Трудно представить, какое количество автолюбителей искалечило свои смартфоны, благодаря леговоспламеняемым и взрывоопасным аксессуарам кустарного производства. Будьте уверены, такое устройство, даже ненадолго оставленное в гнезде под напряжением, можно сравнить с миной замедленного действия…