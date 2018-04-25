Почему опасно оставлять зарядное устройство в прикуривателе выключенной машины

Начнем с того, что зарядное устройство, оставленное в розетке или прикуривателе под напряжением в режиме ожидания (при отключенном смартфоне), продолжает потреблять электричество, о чем часто свидетельствует горящий светодиод. При этом не стоит беспокоиться, что аксессуар может полностью разрядить рабочий аккумулятор. Устройство поглощает мизерные миллиамперы, и батарея фактически их «не замечает».

Другое дело, что в большинстве современных моделей прикуриватель обесточивается одновременно с выключением зажигания. В других авто напряжение блокируется при открытии двери, когда водитель покидает салон. Во многих машинах электричество отключается не сразу, а через пять, десять или пятнадцать минут. В течение этого времени оставленное в гнезде зарядное устройство будет находится в рабочем состоянии. Встречаются модели, где напряжение в прикуривателе сохраняется постоянно. Например, об этом прекрасно знают владельцы старых «Жигулей».