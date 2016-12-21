5 бюджетных новинок, которые появятся в России в 2017 году

Пожалуй, появление бюджетных моделей для наших соотечественников сегодня актуально, как никогда. Люксовые авто и без того неплохо продаются, а вот у покупателей недорогих машин с деньгами туговато. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем порадуют производители небогатых россиян.
LADA Vesta Сross
Эффектный концепт псевдовнедорожного универсала LADA Vesta с приставкой Cross, представленный на минувшем Московском автосалоне, будет запущен в серию к середине лета. Производство модели наладят на Ижевском автозаводе, где сегодня осуществляется сборка одноименного седана. Как ожидается, новинка получит пару бензиновых моторов объемом 1,6 и 2,0 литра, а также защитный пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет. Жаль, но на полный привод рассчитывать не приходится.
HYUNDAI SOLARIS
Корейская новинка появится в продаже в первом квартале будущего года — она должна встать на конвейер питерского завода в январе. Автомобиль прибавил в габаритах и заметно похорошел, о чем свидетельствует представленный в Китае седан Hyundai Verna, который является копией российского «Соляриса». Помимо полностью светодиодной оптики и широкого спектра новых опций, «бюджетник» порадует двумя бензиновыми моторами мощностью 100 и 123 л.с.
KIA RIO
Соплатформенник «Соляриса» появится у дилеров во второй половине года. Так же, как и его собрат, седан похвастает увеличенными колесной базой и размерами. Среди прочих особенностей — перенастроенная подвеска и расширенный список опций. Двигатели остались прежними — рядные атмосферные «четверки» объемом 1,4 и 1,6 литра, — а вот коробки передач отныне будут только шестиступенчатыми. Наверняка порадует поклонников и обновленный дизайн, который стал явно строже и элегантнее — за счет использования растянутой оптики и подретушированной решетки радиатора.
CHERY TIGGO 3
Младший кроссовер в линейке китайской марки поступит в шоу-румы страны в феврале. Главным новшеством преемника популярного Tiggo FL стал мультимедийный комплекс с 8-дюймовым многоцветным тачскрином, умеющий синхронизироваться со смартфонами и транслировать картинку с камеры заднего вида. В движение автомобиль приводится знакомым нам 126-сильным мотором, работающим, как с вариатором, так и с «механикой».
LIFAN MYWAY
Еще один продукт китайского автопрома — большой кроссовер с жизнеутверждающим названием «Мой путь», который должен был появиться в России еще в этом году. Впрочем, в привычной для азиатов манере его выход на рынок задерживается — до весны. Семиместный SUV планирует завлечь покупателей полным электропакетом, современным мультимедийно-навигационным центром и бензиновыми движками мощностью 109 и 130 «лошадей». Коробка передач — безальтернативный четырехдиапазонный «автомат».