5 бюджетных новинок, которые появятся в России в 2017 году

KIA RIO

Соплатформенник «Соляриса» появится у дилеров во второй половине года. Так же, как и его собрат, седан похвастает увеличенными колесной базой и размерами. Среди прочих особенностей — перенастроенная подвеска и расширенный список опций. Двигатели остались прежними — рядные атмосферные «четверки» объемом 1,4 и 1,6 литра, — а вот коробки передач отныне будут только шестиступенчатыми. Наверняка порадует поклонников и обновленный дизайн, который стал явно строже и элегантнее — за счет использования растянутой оптики и подретушированной решетки радиатора.