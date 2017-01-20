Выбираем подержанную LADA от 1 000 000 до 5 000 000 рублей

ВАЗ 2101 за 1 000 000 РУБЛЕЙ

Например, лот о продаже вазовской «копейки» 1978 года выпуска висит на одной из российских автобарахолок с марта прошлого года. Хозяин машины с пробегом без малого 10 000 км желает выручить за нее 999 999 «деревянных», характеризуя свой товар, как «эксклюзивный автомобиль со 100% оригинальными деталями и полным отсутствием коррозии».

Автор объявления с гордостью говорит о том, что кузов авто ни разу не красился, а общее состояние «классики» как у только что сошедшей с конвейера. Вероятно, даже грязь в багажном отсеке, заметная на фотографиях, не убиралась с тех самых далеких времен «очень редкой летней эксплуатации». Правда, с этим можно поспорить — судя по снимкам, очагов коррозии на кузове тольяттинского седана с 1,2-литровым 64-сильным мотором хватает. Да и недавнее ТО, о котором упомянул владелец ВАЗ 2101, определенно вызывает сомнение.