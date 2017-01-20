Выбираем подержанную LADA от 1 000 000 до 5 000 000 рублей

Ранние поделки Волжского завода любители автоэкзотики полноправно причисляют к уникальным раритетам, чем не брезгуют пользоваться корыстные продавцы. А что — вдруг найдется сумасшедший коллекционер, пожелавший для души прикупить какой-нибудь «тазик» за несколько миллионов рублей. Правда, судя по месяцами висящим объявлениям в интернете, бешеной популярностью дорогостоящие ВАЗы не пользуются.
ВАЗ 2101 за 1 000 000 РУБЛЕЙ
Например, лот о продаже вазовской «копейки» 1978 года выпуска висит на одной из российских автобарахолок с марта прошлого года. Хозяин машины с пробегом без малого 10 000 км желает выручить за нее 999 999 «деревянных», характеризуя свой товар, как «эксклюзивный автомобиль со 100% оригинальными деталями и полным отсутствием коррозии».
Автор объявления с гордостью говорит о том, что кузов авто ни разу не красился, а общее состояние «классики» как у только что сошедшей с конвейера. Вероятно, даже грязь в багажном отсеке, заметная на фотографиях, не убиралась с тех самых далеких времен «очень редкой летней эксплуатации». Правда, с этим можно поспорить — судя по снимкам, очагов коррозии на кузове тольяттинского седана с 1,2-литровым 64-сильным мотором хватает. Да и недавнее ТО, о котором упомянул владелец ВАЗ 2101, определенно вызывает сомнение.
ВАЗ 2105 ЗА 900 000 РУБЛЕЙ
А как вам понравится «пятерка» 16-летней давности за 899 999 «целковых»? Машина, скрывающая под слоем пыли вишневый цвет, оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 75 сил. Как и в первом случае, продавец характеризует ее, как новую. Даже несмотря на то, что в содержании объявления пробег указан один, а на фотографиях — другой.
Впрочем, фишка здесь вовсе не в самом автомобиле. Похоже, владелец «Жигулей» решил нажиться на продаже регистрационных знаков, закрепленных за транспортным средством. Согласитесь, «Н555НН» — просто находка для любителей повыпендриваться. Вот только ни одного фаната красивых номеров с осени прошлого года доселе так и не нашлось.
ВАЗ 2121 за 5 000 000 РУБЛЕЙ
А это несомненный хедлайнер — «Нива» 1980 года выпуска с пробегом (если верить продавцу) немногим больше 200 км за 5 000 000 в российской валюте! Причем цена окончательная и «обжалованию не подлежит». Собственник неунывающего вазовского внедорожника, оснащенного 75-сильным мотором объемом 1,6 л, не поленился даже написать ценник в объявлении буквами, бескомпромиссно добавив, что торг тут не уместен.
Позвольте — примерно за эти деньги можно купить новехонький Mercedes-Benz GLS. Столь заоблачный прайс автор анкеты мотивирует тем, что машина со всеми «сохраненными пломбами» является экспортной версией и представлена в России в единственном экземпляре. Но так ли это на самом деле — большой вопрос.