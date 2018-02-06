Как LADA Largus, превратившись в сугроб, пережил аномальную метель

Что же касается всего процесса вызволения «Ларгуса» из снежного плена, то на все про все (с учетом ликвидации снежных брустверов, мешающих проезду; «размораживания» салона до комфортной температуры и полного отогревания стекол), то у трех вполне здоровых мужиков на это ушло около двадцати минут!

Так что автовладельцы, которым только предстоят эти процедуры и которые рассчитывают только на себя, должны понимать, что быстрее, чем за сорок пять минут-час им своих «железных коней» из этой «засады» не вызволить…