Как LADA Largus, превратившись в сугроб, пережил аномальную метель

Фото avtovzglyad.ru
Аномальный снегопад, за какие-то сутки перевыполнивший февральскую норму по осадкам, попытался обездвижить весь автопарк портала «АвтоВзгляд». Ему это не очень удалось, поскольку все машины находились в процессе активного тестирования, и их периодически откапывали из нараставших буквально на глазах сугробов. Впрочем, одной повезло меньше других — LADA Largus временно оказалась бесхозной и приняла на себя всю ярость стихии. За четыре дня ее завалило так, что освобождать автомобиль от снега мы отправились втроем.
Эдуард Раскин

Положа руку на сердце, признаемся: были у нас некоторые сомнения в морозостойкости этого детища отечественного автопрома. Но нет — у извлеченной из-под полуметрового заноса машины двигатель запустился с пол-оборота, двери не примерзли, печка грела… Вот только стеклоочистители почему-то наотрез отказывались работать, хотя моторчик исправно жужжал. Поначалу мы решили, что «накрылась» трапеция, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что просто-напросто отвинтились гайки крепежа поводка щеток. Хотя по одной из версий не просто отвалились, а стали жертвой злоумышленников, попытавшихся украсть «дворники» с этой ходовой модели АВТОВАЗа.

Что же касается всего процесса вызволения «Ларгуса» из снежного плена, то на все про все (с учетом ликвидации снежных брустверов, мешающих проезду; «размораживания» салона до комфортной температуры и полного отогревания стекол), то у трех вполне здоровых мужиков на это ушло около двадцати минут!

Так что автовладельцы, которым только предстоят эти процедуры и которые рассчитывают только на себя, должны понимать, что быстрее, чем за сорок пять минут-час им своих «железных коней» из этой «засады» не вызволить…

АВТОВАЗ, автосервис, ремонт, купить машину, техническое обслуживание
6 февраля 2018
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