Как LADA Largus, превратившись в сугроб, пережил аномальную метель

Положа руку на сердце, признаемся: были у нас некоторые сомнения в морозостойкости этого детища отечественного автопрома. Но нет — у извлеченной из-под полуметрового заноса машины двигатель запустился с пол-оборота, двери не примерзли, печка грела… Вот только стеклоочистители почему-то наотрез отказывались работать, хотя моторчик исправно жужжал. Поначалу мы решили, что «накрылась» трапеция, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что просто-напросто отвинтились гайки крепежа поводка щеток. Хотя по одной из версий не просто отвалились, а стали жертвой злоумышленников, попытавшихся украсть «дворники» с этой ходовой модели АВТОВАЗа.
Аномальный снегопад, за какие-то сутки перевыполнивший февральскую норму по осадкам, попытался обездвижить весь автопарк портала «АвтоВзгляд». Ему это не очень удалось, поскольку все машины находились в процессе активного тестирования, и их периодически откапывали из нараставших буквально на глазах сугробов. Впрочем, одной повезло меньше других — LADA Largus временно оказалась бесхозной и приняла на себя всю ярость стихии. За четыре дня ее завалило так, что освобождать автомобиль от снега мы отправились втроем.
Что же касается всего процесса вызволения «Ларгуса» из снежного плена, то на все про все (с учетом ликвидации снежных брустверов, мешающих проезду; «размораживания» салона до комфортной температуры и полного отогревания стекол), то у трех вполне здоровых мужиков на это ушло около двадцати минут!
Так что автовладельцы, которым только предстоят эти процедуры и которые рассчитывают только на себя, должны понимать, что быстрее, чем за сорок пять минут-час им своих «железных коней» из этой «засады» не вызволить…
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