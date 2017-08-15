ГИБДД пересадят на отечественные электромотоциклы

Концерн «Калашников» — бывшее предприятие «Ижмаш» — выпустил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Как сообщает пресс-служба компании, столичные гаишники уже ознакомились с техникой.

Никаких подробностей относительно характеристик новинки производитель пока не раскрывает. По предварительным данным, в движение мото приводит 20-сильный агрегат, а максимальная дальность хода транспортного средства без подзарядки составляет 150 километров.

В ближайшее время ГУ МВД России по Москве организует полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов. А некоторое время спустя оценить экологически чистые байки «в деле» смогут и сотрудники региональных подразделений ГИБДД.

Первые электромотоциклы концерн «Калашников» передаст в распоряжение столичной полиции в конце августа. А публичная премьера новых двухколесных транспортных средств состоится на форуме «Армия-2017», который пройдет на следующей неделе в подмосковной Кубинке.