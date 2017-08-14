ГИБДД разрешает сама себе устраивать «живые щиты»

Полицейское ведомство в очередной раз отредактировало нормативный документ, буквой которого обязан постоянно пользоваться любой сотрудник ГИБДД — Административный регламент.
Максим Строкер

На сайте обязательного раскрытия правовых актов regulation.gov.ru появился очередной вариант Административного регламента ГИБДД. Из нового, что там появилось, прежде всего бросается в глаза пункт 9.12., разрешающий сотрудникам ДПС останавливать авто для проверки документов на право пользования и управления машиной, документов на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Формулировка «право пользования и управления машиной» прямо указывают, что с принятием новой редакции Регламента, сотрудники ГИБДД вполне могут начать вновь требовать у водителя ставшую на данный момент уже «ископаемым» бумажку под названием «доверенность на право управления ТС» — в случае, если вы пилотируете авто, зарегистрированное на имя, например, родственника или знакомого.

И, разумеется, в документе прямо говорится, что сотрудник может остановить любое авто практически в любом месте просто ради проверки документов.

В разделе, посвященном принудительной остановке транспортных средств, прямым текстом разрешается сотрудникам ДПС устраивать на дорогах «живые щиты» из проезжающих авто ради поимки какого-нибудь правонарушителя: «Принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена посредством временного ограничения или запрещения движения на отдельных участках дорог с использованием сигналов регулировщика, технических средств регулирования и организации дорожного движения».

Сохранилось в новом Регламенте и шизофрения с одновременным запретом/разрешением для патрульных прятать свои авто в засадах. Цитируем: «… размещение патрульного автомобиля в стационарном положении должно осуществляться так, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения». И сразу вслед за этим идет фраза совершенно противоположного смысла: «… в случаях осуществления надзора за дорожным движением, в том числе с использованием средств фото-, видеофиксации патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

Зато теперь регламент утверждает, что «в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на Вы, проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания». Кроме того, при разговоре с водителем гаишник «должен воздерживаться от любых высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, а также исключить грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительные выражения или реплики и действия, провоцирующие противоправное поведение». А еще полицейскому нельзя будет при водителе курить.Теперь заживем!

водительское удостоверение, ГИБДД
14 августа 2017
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