ГИБДД разрешает сама себе устраивать «живые щиты»

На сайте обязательного раскрытия правовых актов regulation.gov.ru появился очередной вариант Административного регламента ГИБДД. Из нового, что там появилось, прежде всего бросается в глаза пункт 9.12., разрешающий сотрудникам ДПС останавливать авто для проверки документов на право пользования и управления машиной, документов на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Формулировка «право пользования и управления машиной» прямо указывают, что с принятием новой редакции Регламента, сотрудники ГИБДД вполне могут начать вновь требовать у водителя ставшую на данный момент уже «ископаемым» бумажку под названием «доверенность на право управления ТС» — в случае, если вы пилотируете авто, зарегистрированное на имя, например, родственника или знакомого.

И, разумеется, в документе прямо говорится, что сотрудник может остановить любое авто практически в любом месте просто ради проверки документов.

В разделе, посвященном принудительной остановке транспортных средств, прямым текстом разрешается сотрудникам ДПС устраивать на дорогах «живые щиты» из проезжающих авто ради поимки какого-нибудь правонарушителя: «Принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена посредством временного ограничения или запрещения движения на отдельных участках дорог с использованием сигналов регулировщика, технических средств регулирования и организации дорожного движения».