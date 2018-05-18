Мотовласть: какие байки предпочитают российские чиновники

Максим Ликсутов, глава Дептранса Москвы, предпочитает массивные мотоциклы, справиться с которыми под силу только весьма крепким байкерам. В его коллекции круизер Harley Davidson V-Rod Muscle мощностью около 120 л. с., агрессивный технокруизер Ducati Xdiavel S, запряженный 156 «лошадьми», и видоизмененная туристическая классика Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike мощностью около 120 л. с., которая после того, как над ней потрудились кастомайзеры, приобрела третье колесо. Сейчас стоимость каждого мотоцикла заместителя мэра Москвы в базе составляет от 1,5 до 2 млн. рублей.

Мотоциклы главы Дептранса выдают в нем стремление к уникальности и при этом весомости. Его брутальные мотоциклы ни с чем не спутаешь на дороге, да и по ощущениям за рулем тоже. Основательность и мощь — то, к чему стремится обладатель подобной техники, именно такое впечатление остается от этих мотоциклов.