Мотовласть: какие байки предпочитают российские чиновники

Мотосезон в разгаре. На дорогах появляется все больше байкеров, лица которых нельзя различить под шлемами. И большинство из них далеко не подростки, которые ездят без «прав». Среди них есть, например, чиновники федерального и московского правительства. Портал «АвтоВзгляд» узнал, кто из госслужащих держит в своем гараже двухколесных коней и какой они породы.
Максим Ликсутов, глава Дептранса Москвы, предпочитает массивные мотоциклы, справиться с которыми под силу только весьма крепким байкерам. В его коллекции круизер Harley Davidson V-Rod Muscle мощностью около 120 л. с., агрессивный технокруизер Ducati Xdiavel S, запряженный 156 «лошадьми», и видоизмененная туристическая классика Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike мощностью около 120 л. с., которая после того, как над ней потрудились кастомайзеры, приобрела третье колесо. Сейчас стоимость каждого мотоцикла заместителя мэра Москвы в базе составляет от 1,5 до 2 млн. рублей.
Мотоциклы главы Дептранса выдают в нем стремление к уникальности и при этом весомости. Его брутальные мотоциклы ни с чем не спутаешь на дороге, да и по ощущениям за рулем тоже. Основательность и мощь — то, к чему стремится обладатель подобной техники, именно такое впечатление остается от этих мотоциклов.
Владимир Ефимов, глава Департамента экономической политики и развития Москвы, отдает предпочтение «европейцам». В его «конюшне» удобный и технологичный туристический мотоцикл BMW K1600GTL мощностью около 100 «лошадей». Его стоимость составляет около 2 млн. рублей, но это, по версии «Автостата», в 2017 году не помешало ему войти в десятку самых продаваемых мотоциклов в России. Но, судя по всему, Ефимов не против иногда отказываться от комфорта — в его гараже имеется также 500-кубовый эндуро KTM 500. Этот байк предназначен для «прохватов» по пересеченной местности — отличный способ отвлечься от забот. Стоимость такого внедорожного «хулигана» составляет около 800 000 рублей.
Ефимов, как мы видим, отдает предпочтение комфортным поездкам на надежной технике, но порой ему необходима «встряска». И вот тогда он пересаживается на свой второй мотоцикл и отправляется «месить грязь» по лесам и полям. Кстати, для таких «покатушек» надежность не менее важна, и его выбор это подтверждает.
Дмитрий Рогозин, и. о. зампреда правительства РФ, остановил свой выбор на турэндуро BMW R1200GS Adventure. Этот мотоцикл предназначен для дальних поездок и отлично подходит для путешествий. Мощность: около 120 л. с., стоимость: около 1,3 млн. рублей.
Мотоцикл Рогозина кажется подходящим для бездорожья. Однако на самом деле он предназначен все же для спокойной, «безветренной» езды. Для сложных условий эксплуатации этот байк слишком тяжел и недостаточно прочен. Его история заставляет сомневаться в том, что он способен на подвиги и уверенное движение там, где нет проложенного пути. К тому же этот байк выглядит анахронизмом среди собратьев по классу.
Михаил Абызов, занимавший пост министра по вопросам открытого правительства, со своим гаражом предстает неоднозначной личностью. С одной стороны, в его коллекции мощные круизеры Harley Davidson FLSTN и Ducati Diavel стоимостью около 1,6 млн рублей, а с другой — сумасшедшие спортбайки 180-сильная Yamaha YZF-R1 и 195-сильный Ducati 1199 Panigale стоимостью около 1,5 и 2,5 млн. рублей соответственно. Максимальная скорость у этих «ракет» — около 300 км/ч.
Каждый из мотоциклов Абызова требует уверенности в вождении, а также умения быстро и четко принимать решения. Жесткие и дерзкие байки требуют того же и от пилота. В его коллекции и статусные круизеры для весомых личностей и отвязные спортивные снаряды.Человек, который выбирает такие спортбайки, стремится быть первым во всем — для того они и созданы, такие никого не оставляют равнодушным.
Глава МВДВладимирКолокольцев остановил свой выборна спорт-туристе BMW К1200S, в котором 167 лошадиных сил. Этот мотоцикл подходит тем, кому нужна динамика спортбайка, но при этом хочется комфорта туристического мотоцикла.
Мотоцикл главы МВД прячется за классом спорт-тур и довольно флегматичным дизайном, но пусть это не вводит вас в заблуждение. Его внешность вряд ли выдаст его дерзкий нрав, но спортивная натура, рвущаяся к острым ощущениям, быстро даст о себе знать при более близком знакомстве. Он привлекает тех, кто не готов отказаться от спортивной динамики в пользу размеренных комфортных поездок. Этот мотоцикл, как и любой байк, вышедший из под «пера» баварских инженеров, технологичен, логичен и эффективен.
Михаил Мень, и. о. министра строительства и ЖКХ, оказался поклонником более устойчивой техники. В его гараже сразу два трицикла: BRP CAN-AM RD SPYDER F3 LTD 1330 ACE мощностью 115 л. с. и стоимостью около 1,8 млн рублей и Harley Davidson FLHTCUTG с 87 л. с., стоимость которого может доходить до 3 млн рублей. Кроме того, у министра строительства есть квадроцикл ARCTIC CAT TRV 700 LIMITED. Стоимость такого вездехода составляет около 700 000 рублей, мощность — около 45 л. с.
Ох, как ошибаются те, кто считает трайки трехколесным велосипедом в мире мотоциклов. У техники г-на Меня совершенно разные характеры. Один — вальяжный, роскошный и, как и все «харлеи», пропитанный духом свободы с налетом пафоса, а второй — дерзкий и маневренный, готовый броситься в бой (читай — рвануть со светофора) с каждым, кто усомнится в серьезности его намерений.
И. о. министра энергетики Александр Новак тоже поклонник туристических поездок на мотоцикле, но отдает предпочтение «баварцам»: в его гараже 116-сильный BMW К1200LT и один из самых продаваемый байков в России BMW К1600GTL стоимостью около 2 млн. рублей.
Удобство, комфорт и стабильность — качества, которые обладатели таких мотоциклов ценят превыше всего. Их владельцы не готовы ради ощущения свободы рисковать здоровьем на спортбайках или прыгать по бездорожью на кроссовых мотоциклах, а такой вариант — прекрасный компромисс. Ведь все мы так или иначе идем на компромиссы.
Антон Силуанов, и. о. министра финансов, предпочитает размеренные поездки на выпущенном в ограниченной серии по случаю юбилея Harley Davidson мотоцикле FLSTC 103 АNV с 75 «лошадьми». Также в его гараже имеется премиальный туристический мотоцикл BMW К1600GTL стоимостью около 2 млн. рублей, который уже третий раз встречается в нашем списке.
Мотоциклы Силуанова говорят о том, как важны для него комфорт и статус. Причем, этот статус должен быть уникальным — юбилейный «Харлей» в ограниченной серии это вам не какая-то «попса». Но при этом уникальность не создает никаких помех и неудобств.