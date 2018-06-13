Тест-райд Harley-Davidson Heritage Softail: хорошо забытое старое

Тогда в моде было обилие хрома, большие крылья, высокий руль и, конечно же, стильная тройная передняя оптика. Сегодняшний Heritage внешне напоминает своего прародителя, разве что хрома стало поменьше, новый двигатель Milwaukee-Eight V-Twin имеет черный окрас, а стильная тройная головная оптика стала светодиодной и светит она, кстати говоря, превосходно. Добавьте сюда большие запирающиеся боковые кофры, удобные платформы для ног, руль «мини-эйпхенгер» и двухцветное быстросъемное ветровое стекло, и можно отправляться в путь.
Но самое главное в новом Heritage — это даже не дань старому стилю, хотя термин «олдскул» здесь напрашивается сам собой, а внутренние органы мотоцикла. Про двигатель уже обмолвились, причем «Херитага» выпускается в двух модификациях — на 107 и 114 кубических «инчей». К слову, тестовая машина была оборудована как раз самым мощным мотором, объем которого в пересчете на нашу метрическую систему, составляет без малого 1,9 литра и почти сотню лошадей мощности при 145 Нм крутящего момента! С таким агрегатом Heritage стартует с места аж с пробуксовкой при резком откручивании рукоятки акселератора.