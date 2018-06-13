Тест-райд Harley-Davidson Heritage Softail: хорошо забытое старое

Впрочем, этот байк создан совсем не для светофорных гонок, а для комфортного перемещения, причем на довольно большие расстояния. Повышенная же мощность лишь добавляет уверенности. Да, огромные туринговые модели Harley вроде Electra Glide или Street Glide, построенные на платформе Rushmore, конечно же еще более комфортны при «дальняках», но они и существенно дороже.

Но, пожалуй, наиважнейшим новшеством стала совершенно новая рама — гораздо более легкая и прочная, нежели предыдущая. Это позволило не только снизить массу мотоцикла до 300 с небольшим кг, что по меркам производителя считается едва ли не пушинкой, но и здорово улучшить управляемость. Heritage прекрасно ложится в повороты, он как бы сам просится туда и совершенно не пугает своими глубокими наклонами. В этом я смог убедиться еще в сентябре прошлого года на тестах в Каталонии, покорив не одну сотню километров горных серпантинов.

К тому же, новый Heritage оснащен новой передней картриджной вилкой и регулируемой задней подвеской с моноамортизатором, что позволяет чувствовать себя весьма уверенно даже на мокрой дороге. И, пожалуй, единственным минусом можно считать задушенный европейскими нормами выхлоп — мотоцикл практически не слышно на малых оборотах. Так что первое, что обычно делают новоиспеченные владельцы после постановки техники на учет, это меняют выпускную систему.