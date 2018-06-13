Тест-райд Harley-Davidson Heritage Softail: хорошо забытое старое

Фото avtovzglyad.ru
Harley-Davidson Heritage Softail или «Херитага», как зовут ее российские байкеры — мотоцикл весьма популярный в линейке американского производителя. Его предпочитают, как правило, довольно взрослые поклонники бренда, любящие ретро-стиль 50-х годов прошлого столетия.
Алексей Гусев

Тогда в моде было обилие хрома, большие крылья, высокий руль и, конечно же, стильная тройная передняя оптика. Сегодняшний Heritage внешне напоминает своего прародителя, разве что хрома стало поменьше, новый двигатель Milwaukee-Eight V-Twin имеет черный окрас, а стильная тройная головная оптика стала светодиодной и светит она, кстати говоря, превосходно. Добавьте сюда большие запирающиеся боковые кофры, удобные платформы для ног, руль «мини-эйпхенгер» и двухцветное быстросъемное ветровое стекло, и можно отправляться в путь.

Но самое главное в новом Heritage — это даже не дань старому стилю, хотя термин «олдскул» здесь напрашивается сам собой, а внутренние органы мотоцикла. Про двигатель уже обмолвились, причем «Херитага» выпускается в двух модификациях — на 107 и 114 кубических «инчей». К слову, тестовая машина была оборудована как раз самым мощным мотором, объем которого в пересчете на нашу метрическую систему, составляет без малого 1,9 литра и почти сотню лошадей мощности при 145 Нм крутящего момента! С таким агрегатом Heritage стартует с места аж с пробуксовкой при резком откручивании рукоятки акселератора.

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, этот байк создан совсем не для светофорных гонок, а для комфортного перемещения, причем на довольно большие расстояния. Повышенная же мощность лишь добавляет уверенности. Да, огромные туринговые модели Harley вроде Electra Glide или Street Glide, построенные на платформе Rushmore, конечно же еще более комфортны при «дальняках», но они и существенно дороже.

Но, пожалуй, наиважнейшим новшеством стала совершенно новая рама — гораздо более легкая и прочная, нежели предыдущая. Это позволило не только снизить массу мотоцикла до 300 с небольшим кг, что по меркам производителя считается едва ли не пушинкой, но и здорово улучшить управляемость. Heritage прекрасно ложится в повороты, он как бы сам просится туда и совершенно не пугает своими глубокими наклонами. В этом я смог убедиться еще в сентябре прошлого года на тестах в Каталонии, покорив не одну сотню километров горных серпантинов.

К тому же, новый Heritage оснащен новой передней картриджной вилкой и регулируемой задней подвеской с моноамортизатором, что позволяет чувствовать себя весьма уверенно даже на мокрой дороге. И, пожалуй, единственным минусом можно считать задушенный европейскими нормами выхлоп — мотоцикл практически не слышно на малых оборотах. Так что первое, что обычно делают новоиспеченные владельцы после постановки техники на учет, это меняют выпускную систему.

Фото avtovzglyad.ru

И хотя мотоциклы данной марки покупают, как правило, люди в средствах не стесненные, установка фирменного кастомного выпуска «откусит» еще пару-тройку тысяч долларов от кошелька. Однако российские умельцы давно приспособились к такого рода проблеме — достаточно просто выпотрошить трубы, вытащив из них так называемые «флейты» и тогда вы услышите тот самый, знаменитый на весь мир рокот харлеевского V-Twin.

И дело здесь вовсе не в том, что райдеру хочется изо всех сил привлечь к себе внимание — поверьте, один только внешний вид Heritage Softail способен заставить обернуться — дело в пассивной безопасности. К сожалению, легкодоступный интернет и повальная гаджетомания поглотили российских водителей практически без остатка. Роясь, сидя за рулем, в своих мобильниках-планшетниках, «коробочники» напрочь забывают смотреть в зеркала, а зачастую и просто вперед по ходу движения. Отсюда и множество мелких аварий на столичных улицах.

Фото avtovzglyad.ru

Еще можно придраться к затрудненному порой поиску нейтральной передачи, однако этот нюанс Harley-Davidson хорошо известен многим владельцам и считается даже своего рода фирменной фишкой. А в последнее реди поклонников мотоциклов H-D с многолетним стажем все чаще можно услышать фразы, что, мол, Харли уже не тот, скатился в попсу, то ли дело в наше время…

Тем не менее, Harley-Davidson Heritage Softail всегда найдет своего покупателя: того самого, истинного поклонника бренда в целом и отдельно взятой модели в частности. Даже несмотря на отнюдь не дешевую цену, стартующую с отметки в 1 801 000 рублей за базовую версию. Ну а со всеми нужными «плюшками» такой мотоцикл обойдется аккурат в пару миллионов российских рубликов

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13 июня 2018
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