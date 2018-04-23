4 совета байкерам, которые помогут спасти жизнь и здоровье

ВСЕ НА ТЕХОСМОТР

Впрочем, подготовка своих мускулов и сухожилий к активной езде — далеко не единственное, что надо сделать мотовладельцу. Не менее важно и состояние «тела» верного «железного коня». Ведь вовремя незамеченный мельчайший дефект подвески или колеса может стать причиной очень серьезных проблем, в том числе спровоцировать аварию, последствия которой могут отразиться на здоровье райдера. Поэтому весной кроме стандартного ТО (замены моторного масла и смазки деталей) проверка мотоцикла в целом на полную исправность важнейших узлов и агрегатов обязательна, уверены специалисты Harley-Davidson

ДОМ МОДЕЛЕЙ

Не менее важно для байкера, в чем он выезжает на дорогу. И дело тут отнюдь не в моде. Просто экипировка мотоциклиста — это своего рода латы, защищающие его от травм. Истертые, порванные, обветшавшие «доспехи» не спасут его на дороге в случае ЧП.

– За одеждой и аксессуарами нужен уход, уверены в Harley-Davidson, — чистка или ремонт при необходимости. Если какие-то вещи уже не могут обеспечить гарантированную защиту, лучше обновить «мотогардероб». Покупать надо мотоэкипировку проверенных и известных фирм. На сегодняшний день в продаже есть большой выбор не только функциональных, но и модных аксессуаров, которые обеспечат полноценную защиту и будут отлично выглядеть на любой фигуре как мужчин, так и женщин…