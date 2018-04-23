4 совета байкерам, которые помогут спасти жизнь и здоровье

Первые мотоциклисты-подснежники появились на дорогах страны. Но большинство байкеров начнут создавать проблемы себе и других участникам дорожного движения во время и после майских праздников. Как минимизировть их, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Одна из главных бед российских мотоциклистов — отсутствие опыта вождения своих двухколесных друзей. Впрочем, в этом нет ничего странного если учесть, что мотосезон в силу климатических условий в большинстве регионов России короток, а ждать его приходится очень долго. Естественно, даже имеющиеся навыки утрачиваются. Поэтому эксперты считают, что именно начало сезона и его конец являются самыми травмоопасными.
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
– Поэтому, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании Harley-Davidson, — желательно первые весенние выезды сделать максимально спокойными и аккуратными — дать телу вспомнить подзабытый навык. Лучше всего подойдут короткие поездки по известным маршрутам в хорошую погоду. Если же опыта вождения совсем мало — в первый день лучше выехать на свободную и чистую площадку и вспомнить основы старта, торможения и маневрирования на мотоцикле.
ВСЕ НА ТЕХОСМОТР
Впрочем, подготовка своих мускулов и сухожилий к активной езде — далеко не единственное, что надо сделать мотовладельцу. Не менее важно и состояние «тела» верного «железного коня». Ведь вовремя незамеченный мельчайший дефект подвески или колеса может стать причиной очень серьезных проблем, в том числе спровоцировать аварию, последствия которой могут отразиться на здоровье райдера. Поэтому весной кроме стандартного ТО (замены моторного масла и смазки деталей) проверка мотоцикла в целом на полную исправность важнейших узлов и агрегатов обязательна, уверены специалисты Harley-Davidson
ДОМ МОДЕЛЕЙ
Не менее важно для байкера, в чем он выезжает на дорогу. И дело тут отнюдь не в моде. Просто экипировка мотоциклиста — это своего рода латы, защищающие его от травм. Истертые, порванные, обветшавшие «доспехи» не спасут его на дороге в случае ЧП.
– За одеждой и аксессуарами нужен уход, уверены в Harley-Davidson, — чистка или ремонт при необходимости. Если какие-то вещи уже не могут обеспечить гарантированную защиту, лучше обновить «мотогардероб». Покупать надо мотоэкипировку проверенных и известных фирм. На сегодняшний день в продаже есть большой выбор не только функциональных, но и модных аксессуаров, которые обеспечат полноценную защиту и будут отлично выглядеть на любой фигуре как мужчин, так и женщин…
ДОСЬЕ НА БАЙКЕРА
И, наконец, последний штрих к портрету перед выездом на большую дорогу. Документы. Проверьте, не просрочены ли «прва» и полис ОСАГО. В последнем случае учтите, что в этом году страховщики отказывают мотоциклистам в продаже «автогражданки» под любыми предлогами — им невыгодно страховать байкеров. Поэтому этой проблемой стоит озаботиться как можно раньше.
– Кроме того, — напоминают в Harley-Davidson, — учитывая повышенную травмоопасность езды на мотоцикле, можно приобрести дополнительный полис страхования здоровья. Это ни в коем случае не должно усыпить бдительность райдера, но поможет быть уверенным, что в случае возможных неприятностей вы получите качественную медицинскую помощь. Да и при покупке дополнительных страховых продуктов решить проблемы с полисом ОСАГО куда проще…