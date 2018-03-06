Lexus представил новый компактный кроссовер

В продуктовой линейке бренда Lexus UX займет ступеньку ниже кроссовера NX. Вероятно, от старшего брата ему достанутся и агрегаты. В остальном автомобиль самобытен, и визуально пересекается лишь с концептуальным UX, представленным еще два года назад на Парижском автосалоне.

Интересно, сколько же будет стоить на российском рынке самый маленький кроссовер вроде бы премиальной японской марки, если NX у нас стартует от 2 260 000 рублей? Впрочем, скоро мы об этом узнаем.