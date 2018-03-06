Lexus представил новый компактный кроссовер

В продажу новинка поступит уже до конца этого года. Японцы зарегистрировали для модели индексы UX200, UX250 и UX250h. В последнем случае речь, как не трудно догадаться, идет о гибридной модификации.
На открывшем свои двери Женевском автосалоне компания Lexus представила совершенно новый кроссовер UX, который навяжет конкуренцию немецким BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.
В продуктовой линейке бренда Lexus UX займет ступеньку ниже кроссовера NX. Вероятно, от старшего брата ему достанутся и агрегаты. В остальном автомобиль самобытен, и визуально пересекается лишь с концептуальным UX, представленным еще два года назад на Парижском автосалоне.
Интересно, сколько же будет стоить на российском рынке самый маленький кроссовер вроде бы премиальной японской марки, если NX у нас стартует от 2 260 000 рублей? Впрочем, скоро мы об этом узнаем.
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