Штрафовать водителей за отсутствие светоотражающего жилета начнут в марте

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Вступающее в силу в марте этого года постановление правительства обернется новым поводом оштрафовать водителя. Хотя сама по себе идея сделать водителя, вышедшего из машины, заметным на дороге более чем здравая.
Максим Строкер

В марте 2018 года на территории России начинает действовать постановление правительства, согласно которому каждый водитель, фактически, должен будет иметь в автомобиле светоотражающий жилет и одевать его в случае надобности. В документе, подписанном премьером Дмитрием Медведевым сказано: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

С темным временем суток все более менее понятно. Но упоминание в тексте «условий ограниченной видимости» делает практически обязательным требование к водителю быть в спец-жилете при любой остановки на обочине. Ведь согласно ПДД, «условия ограниченной видимости» могут быть обусловлены рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. То есть, с формальной точки зрения, не только повороты дороги, дома, и деревья создают эти «условия», но и просто машины, проезжающие мимо.

На первый взгляд, раз в КоАП не прописан (в отличие от европейского законодательства) штраф именно за отсутствие световозвращающего жилета, то и его приобретением водителю можно не заморачиваться. Но это только до первого ДТП. Дело в том, что в Кодексе уж есть статья — 12.27. В первой ее части говорится, что «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

В частности, сотрудники ДПС с удовольствием штрафуют по 12.27 на 1000 рублей водителя, который после аварии не выставил знак аварийно остановки, как того требуют ПДД. А с 18 марта 2018 года в обязанности водителя войдет еще и необходимость напялить на себя световозвращающий жилет. Заметим, кстати, что нововведение не касается пассажиров машин. Хотя они точно также как и водители выходят из машин как и водители в случае аварий. Им световозвращающая одежда в этом случае, судя по подходу правительства, не требуется. Видимо, пассажиров сочли либо слишком малоценными членами социума, либо неуязвимо-бессмертными существами — в отличии от шоферов…

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
5 марта 2018
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