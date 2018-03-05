Штрафовать водителей за отсутствие светоотражающего жилета начнут в марте

В марте 2018 года на территории России начинает действовать постановление правительства, согласно которому каждый водитель, фактически, должен будет иметь в автомобиле светоотражающий жилет и одевать его в случае надобности. В документе, подписанном премьером Дмитрием Медведевым сказано: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281—2014».

С темным временем суток все более менее понятно. Но упоминание в тексте «условий ограниченной видимости» делает практически обязательным требование к водителю быть в спец-жилете при любой остановки на обочине. Ведь согласно ПДД, «условия ограниченной видимости» могут быть обусловлены рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. То есть, с формальной точки зрения, не только повороты дороги, дома, и деревья создают эти «условия», но и просто машины, проезжающие мимо.