В Женеве показали BMW M8 Gran Coupe

Фото: АвтоВзгляд
Компания BMW в очередной раз представила публике концептуальный M8 Gran Coupe, призванный дать общее представление о будущей модели баварской марки. Серийная же версия машины, как ожидается, дебютирует в следующем году.
Виктория Базылева

Впервые баварцы показали M8 Gran Coupe во время гонки «24 часа Нюрбургринга», состоявшейся в конце мая минувшего года. Тогда кузов автомобиля был оклеен пленкой с надписями «Too many secrets» — то есть «Слишком много секретов». Прошел уже почти год, а загадок, в общем-то, меньше не стало.

На сегодняшний день никаких технических подробностей о BMW M8 нет. Известно лишь, что некоторые кузовные детали купе выполнены из углепластика. В основу концепта, по некоторым данным, легла модульная платформа CLAR, уже знакомая нам по ряду баварских моделей.

По неподтвержденным, опять же, сведениям, M8 вооружат 4,4-литровым V8 с двойным наддувом, автоматической коробкой передач производства ZF и системой полного привода. Мощность двигателя может составить от 450 до 600 л. с.

Напомним, что премьера серийной версии баварской «восьмерки» — той, что без литеры M — состоится летом нынешнего года. Предполагается, что автомобиль получит те же силовые агрегаты, которыми укомплектована 7-я серия. Так ли это на самом деле — узнаем совсем скоро.

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6 марта 2018
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