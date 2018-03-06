В Женеве показали BMW M8 Gran Coupe

Впервые баварцы показали M8 Gran Coupe во время гонки «24 часа Нюрбургринга», состоявшейся в конце мая минувшего года. Тогда кузов автомобиля был оклеен пленкой с надписями «Too many secrets» — то есть «Слишком много секретов». Прошел уже почти год, а загадок, в общем-то, меньше не стало.

На сегодняшний день никаких технических подробностей о BMW M8 нет. Известно лишь, что некоторые кузовные детали купе выполнены из углепластика. В основу концепта, по некоторым данным, легла модульная платформа CLAR, уже знакомая нам по ряду баварских моделей.