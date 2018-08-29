АВТОВАЗ официально представил новое поколение LADA 4х4

Жаль, но пока новая «Нива» — это всего лишь концепт. Хотя и это дорогого стоит, ибо в в нынешнем костюме LADA 4х4 гоняет уже 40 лет. Иными словами, вазовцы сдержали обещание, публично данное пару лет назад, и выкатили таки бескомпромиссный внедорожник в новой ипостаси.
На Московском автосалоне-2018 Волжский автозавод — не прошло и полувека — представил новое поколение первого и единственного в линейке внедорожника LADA 4х4. Пожалуй, это лучшая премьера на моторшоу.
Новинку представил лично шеф-дизайнер LADA Стив Маттин. Благодаря ему фирменный иксобразный стиль прижился на последних новинках «Лады» и достался легендарному внедорожнику нового поколения.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, в серийное производство концепт 4х4 Vision отправится не раньше 2020 года.
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