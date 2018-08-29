АВТОВАЗ официально представил новое поколение LADA 4х4

Жаль, но пока новая «Нива» — это всего лишь концепт. Хотя и это дорогого стоит, ибо в в нынешнем костюме LADA 4х4 гоняет уже 40 лет. Иными словами, вазовцы сдержали обещание, публично данное пару лет назад, и выкатили таки бескомпромиссный внедорожник в новой ипостаси.