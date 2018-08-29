ММАС-2018: китайская Geely представила в России совершенно новый кроссовер

Габариты нового кроссовера Geely SX11 — 4330х1800х1609 мм, а колесная база — 2600 мм. За явно европейский дизайн скажем спасибо экс-дизайнеру «Вольво» Питеру Хорбери. Автомобиль получил 1,5- литровый турбомотор мощностью 177 л. с. Коробка передач — вариатор или пятиступенчатая «механика». А вот привод исключительно передний.
Китайская компания Geely показала на Московском автосалоне-2018 новый компактный кроссовер SX11, созданный по мотивам Volvo XC40. А еще азиаты выкатили знакомые нам седан Emgrand 7 третьего поколения и кроссовер Emgrand X7, переживший очередной рестайлинг.
Что касается плюшек, то их у кроссовера хватает: адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система мониторинга, функция помощи при старте на склоне и даже встроенная точка доступа Wi-Fi. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент российского офиса Geely Чжан Шоу Хэ, в ближайшие три года компания выпустит десять абсолютно новых моделей. Многие из них практически сразу же появятся и в России.
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