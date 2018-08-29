ММАС-2018: китайская Geely представила в России совершенно новый кроссовер

Что касается плюшек, то их у кроссовера хватает: адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система мониторинга, функция помощи при старте на склоне и даже встроенная точка доступа Wi-Fi. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент российского офиса Geely Чжан Шоу Хэ, в ближайшие три года компания выпустит десять абсолютно новых моделей. Многие из них практически сразу же появятся и в России.