ММАС-2018: в России начинаются продажи азербайджанских седанов Khazar

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Сегодня производством автомобилей занимаются даже страны, никогда не имевшие собственного автопрома. Однако, надеясь повторить успех корейцев или хотя бы китайцев, подходят к созданию отрасли довольно сомнительными методами. Очередной пример тому — «новенькие» машины из Азербайджана.
Александр Ростарчук

Здесь, похоже, во главу угла поставили не собственно создание и развитие автомобильной отрасли, как серьезного сектора экономики, а геополитические интересы. И весной этого года с помощью и при участии компании «Иран Ходро» открыли в республике завод Khazar, который будет выпускать аж шесть моделей, построенных на базе морально устаревших Peugeot 405. Это Khazar SD и Khazar LD.

Точно такие же машины под брендом Samand производят в Иране. Кроме того, азербайджанцы планируют наладить выпуск Peugeot 206 и 207, а также Renault Tondar и Pick-Up. Кого заинтересуют эти автостарички — совершенно непонятно. Особенно, если учесть, что тот же «Иран Ходра» так и не сумел выйти на международные рынки. В частности, закрепиться в России иранцы пытались и пытаются с 2003 года. Безрезультатно.

Тем не менее, как сообщили портал АвтоВзгляд представители азербайджанской стороны, в планах новенького предприятия — поставки автомобилей в Россию, которые начнутся в 2019 году. О прайсах на машины не сообщается, однако на заводе явно делают ставку на демпинг: поскольку считают «главнейшими преимуществами автомобилей Khazar цену и качество».

При этом, рекламируя продукцию, заводчане подчеркивают наличие в автомобилях «широкого монитора в центральной консоли» и делают акцент на том, что сами машины — «широкие».

Из других опций отмечают стеклянный люк, ABS, литые диски, «автоматическую регулировку передних кресел» и другими подобными приятностями. И все это, конечно, замечательно, но даже отечественная LADA, не говоря уже о корейских товарищах, предлагает куда больший набор удовольствий на вполне современных технологичных и инновационных новинках.

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29 августа 2018
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