ММАС-2018: в России начинаются продажи азербайджанских седанов Khazar

Здесь, похоже, во главу угла поставили не собственно создание и развитие автомобильной отрасли, как серьезного сектора экономики, а геополитические интересы. И весной этого года с помощью и при участии компании «Иран Ходро» открыли в республике завод Khazar, который будет выпускать аж шесть моделей, построенных на базе морально устаревших Peugeot 405. Это Khazar SD и Khazar LD.

Точно такие же машины под брендом Samand производят в Иране. Кроме того, азербайджанцы планируют наладить выпуск Peugeot 206 и 207, а также Renault Tondar и Pick-Up. Кого заинтересуют эти автостарички — совершенно непонятно. Особенно, если учесть, что тот же «Иран Ходра» так и не сумел выйти на международные рынки. В частности, закрепиться в России иранцы пытались и пытаются с 2003 года. Безрезультатно.