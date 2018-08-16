Renault привезет в Россию три новинки

Автомобили Renault пользуются в России высоким спросом — согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за первые семь месяцев года они разлетелись тиражом в 81 362 единицы. Французская компания в рейтинге самых востребованных марок располагается на четвертом месте, уступая лишь отечественному АВТОВАЗу и корейским KIA, Hyundai.

Дабы укрепить свои позиции, «Рено» расширяет линейку Stepway — машин с внедорожным характером, как их называют сами французы. Так, в конце августа они представят россиянам обновленный хетчбэк Sandero Stepway, грузопассажирский Dokker Stepway и абсолютно новый кросс-седан Logan Stepway, который поборется за внимание покупателей с LADA XRAY.