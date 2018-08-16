Renault привезет в Россию три новинки

Фото: Renault
На Московском автосалоне, который распахнет свои двери для посетителей в конце августа, компания Renault презентует сразу три модели. Автолюбители смогут познакомиться с обновленным хетчбэком Sandero Stepway, грузопассажирским Dokker Stepway и совершенно новым «внедорожным» седаном Logan Stepway.
Виктория Базылева

Автомобили Renault пользуются в России высоким спросом — согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за первые семь месяцев года они разлетелись тиражом в 81 362 единицы. Французская компания в рейтинге самых востребованных марок располагается на четвертом месте, уступая лишь отечественному АВТОВАЗу и корейским KIA, Hyundai.

Дабы укрепить свои позиции, «Рено» расширяет линейку Stepway — машин с внедорожным характером, как их называют сами французы. Так, в конце августа они представят россиянам обновленный хетчбэк Sandero Stepway, грузопассажирский Dokker Stepway и абсолютно новый кросс-седан Logan Stepway, который поборется за внимание покупателей с LADA XRAY.

Автомобили с наклейками Sandero отличают не только пластиковая защита кузова и черная радиаторная решетка с хромированными накладками, но и высокий дорожный просвет (у «Сандеро» и «Логана» — 195 мм). Хетчбэку и седану, помимо прочего, также положены светодиодные дневные ходовые огни С-образной формы.

В список оснащения Sandero и Logan семейства Stepway входят система дистанционного запуска Renault Start, климат-контроль или кондиционер, обогрев лобового стекла, передних кресел и зеркал, задние парктроники и многие другие полезные опции. Стоит отметить, что эти авто комплектуются новой информационно-развлекательной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

В движение машины приводит 1,6-литровый мотор, доступный с тремя вариантами форсировки: 82, 102 и 113 л. с. В связке с ним трудятся — на выбор покупателя — механическая, автоматическая и бесступенчатая коробки передач. Последняя, правда, предлагается исключительно в версии Stepway City.

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16 августа 2018
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