Ищу попутчика: все плюсы и минусы российского райдшеринга

Фото uxdesign.cc
Уже несколько лет российские автопутешественники могут тратить на дальнюю дорогу меньше денег, взяв в поездку пассажиров. Такой способ поделить расходы на поездку называют райдшерингом. Количество пользователей самого популярного в России сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar выросло за последние четыре года до 15 млн. человек. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кто эти люди, что ищут компанию в дорогу, и какие подводные камни есть у таких поездок с незнакомцами.
Марина Ведяшкина

Куда чаще ездят

Внутригородских поездок в сервисе не найти, так что сэкономить на топливе выйдет только на междугородних маршрутах. Зато если вы собираетесь из Москвы в Ярославль, найти водителя или пассажиров не составит труда — это одно из самых популярных направлений для поездок. Также россияне часто ездят из Екатеринбурга в Челябинск и из Казани — в Набережные Челны.

Чего опасаться

После вояжа пользователи оставляют друг о друге отзывы и ставят оценки. И вот тут-то местами и начинаешь переживать. Кто-то пишет, что его поездка перенеслась на два дня за полчаса до оговоренного ранее старта, и в итоге пришлось покупать билет на поезд, Кто-то говорит, что водитель взял больше пассажиров, чем обещал. Другие и вовсе сообщают, что проехать десятки километров пришлось стоя. Так что если ваша поездка должна состояться четко в установленный срок, возможно, стоит подумать о поезде или самолете. Хотя, последний тоже не является гарантией. Справедливости ради стоит отметить, что пользователи также охотно делятся впечатлениями и от удачных поездок, в которых повезло и с водителем, и с комфортом.

Фото sharedmobility.news

– Легче всего находить попутчиков тем (речь идет и о водителях, и о пассажирах), у кого полностью заполнен профиль (фотография, краткая биография, отдельные предпочтения, такие как отношение к курению, степень болтливости и т. д.), а также у кого уже есть положительные отзывы от других пассажиров, а средняя оценка не ниже 4 звезд из 5 возможных, — посоветовали в компании.

Легальны ли такие поезки

В прошлом году сервис хотели заблокировать после жалобы на организацию нелегальных коммерческих перевозок. Но в конце года Краснодарский суд разрешил BlaBlaCar работать в России, отменив решение нижестоящего районного суда. В сервисе пояснили, что райдшеринг не подразумевает получение прибыли, а только позволяет водителю за счет пассажиров компенсировать часть своих расходов.

– Это не противоречит законодательству РФ, о чем, в том числе, говорит решение Краснодарского суда, вынесенное в конце прошлого года. Райдшеринг официально закреплен в законодательстве многих развитых странах, таких как Франция, Германия, США, Канада и др., — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в компании.

И остается добавить, что на данный момент в сервисе зарегистрировано 60 млн. человек из 22-х стран. Из 15 млн. российских пользователей ежедневно поездки совершают более 100 000 человек.

автопутешествие, туризм, автотуризм, такси
26 мая 2018
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