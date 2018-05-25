Ищу попутчика: все плюсы и минусы российского райдшеринга

Куда чаще ездят

Внутригородских поездок в сервисе не найти, так что сэкономить на топливе выйдет только на междугородних маршрутах. Зато если вы собираетесь из Москвы в Ярославль, найти водителя или пассажиров не составит труда — это одно из самых популярных направлений для поездок. Также россияне часто ездят из Екатеринбурга в Челябинск и из Казани — в Набережные Челны.

Чего опасаться

После вояжа пользователи оставляют друг о друге отзывы и ставят оценки. И вот тут-то местами и начинаешь переживать. Кто-то пишет, что его поездка перенеслась на два дня за полчаса до оговоренного ранее старта, и в итоге пришлось покупать билет на поезд, Кто-то говорит, что водитель взял больше пассажиров, чем обещал. Другие и вовсе сообщают, что проехать десятки километров пришлось стоя. Так что если ваша поездка должна состояться четко в установленный срок, возможно, стоит подумать о поезде или самолете. Хотя, последний тоже не является гарантией. Справедливости ради стоит отметить, что пользователи также охотно делятся впечатлениями и от удачных поездок, в которых повезло и с водителем, и с комфортом.