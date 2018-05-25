Как автопроизводители борются с надежностью своих машин

Автопроизводителям не выгодно, когда машина без проблем ездит и после окончания гарантийного срока. Кто же будет покупать новую модель, если старые авто не доставляют проблем владельцам? Всеобщее помешательство на экологии создало отличную маскировку для ползучей диверсии против автовладельцев.
Наиболее «выдающимся» изобретением, благодаря которому машины стали ломаться чаще, а их ремонт стал дороже, можно с уверенностью считать роботизированные КП. В силу конструктивных особенностей DSG, Power Shift их «родственники» ускоренно изнашиваются при медленном движении в пробках и частой смене передач. Ремонт этих КП заключается в дорогостоящей замене вышедших из строя блоков целиком. Зная о такой особенности данного типа трансмиссии, десять раз подумаешь, прежде чем купишь подержанную машину, оснащенную ей. А если все-таки рискнешь, будешь ездить, постоянно гадая: завтра или через неделю трансмиссия скажет «пока-пока»?!
Широко применяемые бесступенчатые КП вариаторного типа также снижают общий ресурс машины по сравнению с «механикой» или классическим «автоматом». Конструктивная особенность вариатора такова: металлический «ремень» прихотливой конструкции постоянно находится в соприкосновении с ведущим и ведомым конусами. Из-за этого появление продуктов износа в виде мелких металлической частиц в масле вариатора — дело само собой разумеющееся. Их, конечно, отлавливают с помощью магнитных ловушек и прочих ухищрений, но они, как правило, весе равно частенько выводят из строя подшипники конусов, редукционные клапана и т. п. Из-за этого реальный пробег вариаторной коробки до ремонта редко превышает 150 000 км.
Но отказ от отработанных и надежных «механики» и «автомата» в трансмиссии это еще полбеды.
Надежность массовых машин резко пошла на убыль, когда в моду вошли малообъемные турбированные двигатели. Чудес в технике не бывает: если хочешь снять 150 л. с. с мотора рабочим объемом в 1 литр, придется пожертвовать его ресурсом. Это происходит из-за резкого увеличения специфических нагрузок на элементы двигателя, серьезного роста давления в цилиндрах, повышения температуры в них. Мелкие турбомоторчики очень чувствительны к качеству топлива, они требуют специальных масел и т. п. Да и о понятии «капремонт двигателя» в случае малообъемной турбированной «пукалки» под капотом тоже можно позабыть. Если такой движок всерьез выйдет из строя ему одна дорога — на свалку.
В погоне за снижением веса, технологичностью и экономичностью автопроизводители довели толщину металла корпуса своих авто до величин, которые раньше применялись лишь в производстве фольги. Пресловутая борьба за безопасность не только пассажиров машин, но и лезущих под колеса пешеходов и безмозглых зверушек превратили современный автомобиль в крайне хрупкую конструкцию. Такое впечатление, что машины в самом ближайшем будущем будут сминаться в бесформенный комок металла не от удара о препятствие, а заранее, метров за 100 до него.
Еще одна беда кузовов современных авто — покраска. В экологическом угаре по всему миру автопроизводители перешли на использование водорастворимых красок. Которые, как показывает практика, не особо стойки к механическим повреждениям. А где скол-царапина, там скорости и ржавчина…