Как автопроизводители борются с надежностью своих машин

Наиболее «выдающимся» изобретением, благодаря которому машины стали ломаться чаще, а их ремонт стал дороже, можно с уверенностью считать роботизированные КП. В силу конструктивных особенностей DSG, Power Shift их «родственники» ускоренно изнашиваются при медленном движении в пробках и частой смене передач. Ремонт этих КП заключается в дорогостоящей замене вышедших из строя блоков целиком. Зная о такой особенности данного типа трансмиссии, десять раз подумаешь, прежде чем купишь подержанную машину, оснащенную ей. А если все-таки рискнешь, будешь ездить, постоянно гадая: завтра или через неделю трансмиссия скажет «пока-пока»?!

Широко применяемые бесступенчатые КП вариаторного типа также снижают общий ресурс машины по сравнению с «механикой» или классическим «автоматом». Конструктивная особенность вариатора такова: металлический «ремень» прихотливой конструкции постоянно находится в соприкосновении с ведущим и ведомым конусами. Из-за этого появление продуктов износа в виде мелких металлической частиц в масле вариатора — дело само собой разумеющееся. Их, конечно, отлавливают с помощью магнитных ловушек и прочих ухищрений, но они, как правило, весе равно частенько выводят из строя подшипники конусов, редукционные клапана и т. п. Из-за этого реальный пробег вариаторной коробки до ремонта редко превышает 150 000 км.

Но отказ от отработанных и надежных «механики» и «автомата» в трансмиссии это еще полбеды.