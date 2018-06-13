Видеорегистратор и другие гаджеты, которые лучше не брать в дальнюю поездку

К видеорегистраторам в некоторых европейских странах действительно относятся насторожено, так как запись видео, на которое попадают люди, может классифицироваться как вторжение в частную жизнь. В России это пока непривычно, а вот европейцы тщательно оберегают свое право на личное пространство. Но даже при этом нельзя сказать, что в Европе есть жесткий запрет на съемку видео. Однако ограничения, кое-где даже довольно жесткие, имеются.

Так, в Германии существует запрет на съемку на парковке: в кадр может попасть человек, который вовсе этого не желал, снимать разрешено только в движении. В дороге же никто не будет контролировать, установлен ли видеорегистратор в салоне. Но вот использовать видео вы можете только в личных целях. Им нельзя делиться в Сети и передавать его третьим лицам: это может грозить и штрафом минимум в 150 евро и исками от недовольных «героев» вашей съемки.

Однако истории о том, что регистраторы отбирают на границе, можно считать дорожными байками. Если разобраться в ПДД стран, по которым вы собираетесь путешествовать, можно и без штрафов поснимать с помощью регистратора красивые пейзажи.