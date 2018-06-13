Видеорегистратор и другие гаджеты, которые лучше не брать в дальнюю поездку

Среди разного рода дорожных испытаний, с которыми сталкиваются российские автопутешественники в Европе, есть и такое неожиданное, как запрет на использование разных автомобильных гаджетов и девайсов. И страшные истории о том, как в Германии за видеорегистратор на стекле могут выписать огромный штраф, а в Австрии — посадить в тюрьму, не исовсем верны. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие же приборы в Европу все-таки можно взять, а какие лучше оставить дома.
Марина Ведяшкина

К видеорегистраторам в некоторых европейских странах действительно относятся насторожено, так как запись видео, на которое попадают люди, может классифицироваться как вторжение в частную жизнь. В России это пока непривычно, а вот европейцы тщательно оберегают свое право на личное пространство. Но даже при этом нельзя сказать, что в Европе есть жесткий запрет на съемку видео. Однако ограничения, кое-где даже довольно жесткие, имеются.

Так, в Германии существует запрет на съемку на парковке: в кадр может попасть человек, который вовсе этого не желал, снимать разрешено только в движении. В дороге же никто не будет контролировать, установлен ли видеорегистратор в салоне. Но вот использовать видео вы можете только в личных целях. Им нельзя делиться в Сети и передавать его третьим лицам: это может грозить и штрафом минимум в 150 евро и исками от недовольных «героев» вашей съемки.

Однако истории о том, что регистраторы отбирают на границе, можно считать дорожными байками. Если разобраться в ПДД стран, по которым вы собираетесь путешествовать, можно и без штрафов поснимать с помощью регистратора красивые пейзажи.

Фото topratedanything.com

Так, в Белоруссии, Польше, Сербии, Нидерландах, Франции, Испании, Австрии и Германии (есть нюансы, о которых мы уже говорили) использование регистраторов разрешено, но помните о том, что в Европе уважают личную жизнь. Если не хотите проблем, то не выкладывайте видео, на которых можно идентифицировать людей или номера машин.

РАДАР БЕДЫ

А вот отношение к использованию радар-детекторов в Европе дружелюбным не назовешь. В основном, наши западные соседи стараются пресекать использование «антирадаров». Но опять же, это правило действует не везде. Большинство европейских стран, не запрещающих такие устройства, расположено на востоке Старого света: Чехия, Сербия, Белоруссия, Болгария, Украина. А вот в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах и скандинавских странах они фактически под запретом: за них могут и оштрафовать, и конфисковать прибор.

А, скажем, в Швеции — и вовсе заключить водителя под стражу. Одним словом, при подготовке к поездке обязательно изучите правила использования радар-детекторов в странах предполагаемого пребывания. И имейте в виду, что использование активных «антирадаров» практически везде является уголовным преступлением.

Фото visitgreenland.com

ВЗЛЕТ-ПОСАДКА

Еще один гаджет, к которому европейцы относятся неоднозначно, это квадрокоптеры. Как правило, запреты на их использование касаются людных общественных мест, но есть и исключения. В Италии вы не сможете запустить дрон рядом с крупными транспортными хабами — вокзалами, аэропортами, а также военными и правительственными объектами.

Также как и в Италии, съемку с помощью дрона для домашнего архива можно вести только на свободных пространствах в Австрии и Чехии, а вот для коммерческой съемки потребуется покупать лицензию. Итак, в городах нельзя «летать» в Испании, в общественных местах и жилых массивах — в Бельгии, Германии, Польше, Хорватии, Швеции. Во Франции в населенных пунктах нельзя отпускать от себя дрон далее чем на 100 м.

Эти правила продиктованы тем, что пропеллер дрона может нанести увечья людям, поэтому и нельзя запускать его в людных местах, а забота о личной жизни запрещает снимать на частной территории. В принципе, все правила логичны и понятны, помните о них и ваш отдых пройдет без ненужных осложнений.

ПДД, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, антирадар
13 июня 2018
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