Михаэль Шумахер никогда не выйдет из комы

По словам главного врача, пациент реагирует на внешние раздражители и дышит без помощи аппарата для вентиляции легких. Однако никаких надежд на то, что семикратный чемпион Formula-1 придет в сознание, увы, нет. Вероятно, именно по этой причине менеджер пилота Сабина Кем отказалась от публичных комментариев, сославшись на конфиденциальность.

Между тем, в поддержку Михаэля Шумахера родственники инициировали в сети специальный проект Keep Fightning — сообщество, призванное объединить поклонников Королевских гонок и тех, кому небезразлична судьба легендарного пилота.

Напомним, что в декабре 2013 года Шумахер сильно пострадал в результате падения со склона на горных лыжах. За это время он ни разу не приходил в себя, и в настоящий момент продолжает амбулаторный курс реабилитации.