Сколько будет стоить российский спорткар DK Racing Shortcut

Shortcut оборудован всеми необходимыми элементами безопасности, начиная от вварного каркаса до системы пожаротушения. Автомобиль имеет допуск к участию в ключевых любительских сериях гоночного класса CN1.6: REC (Russian Endurance Challenge), MPC Endurance Masters2, Moscow Classic GP, RHHCC, сообщают «Авто Вести».

Российский спорткар создан по образу британского Lotus Seven, однако 90% его компонентов — отечественного производства. Отметим также, что сухая масса машины составляет 500 кг, а снаряженная — 650 кг.

В следующем году компания DK Racing представит еще одну модель — Shortcut Urban, которая предназначена для движения по дорогам общего пользования. Городская версия автомобиля получит лобовое стекло с подогревом, подушки безопасности, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и, разумеется, совсем другой ценник.