Сколько будет стоить российский спорткар DK Racing Shortcut

В основу силовой установки лег 1,6-литровый мотор от LADA Granta Sport — его модернизировали с учетом требований гоночных автомобилей и состыковали с пятиступенчатой механической коробкой. Привод — на задние колеса, с дифференциалом повышенного трения. Блок управления двигателем позволяет водителю выбирать одну из двух программ: на «стандартном» бензине Аи-95 и 98 двигатель Shortcut способен развивать 150 л.с., а на гоночном 98-м — до 170 сил. Отмечается, что максимальная скорость спорткара достигает отметки в 210 км/ч, а до сотни он разгоняется за 4,7 секунды.
Shortcut оборудован всеми необходимыми элементами безопасности, начиная от вварного каркаса до системы пожаротушения. Автомобиль имеет допуск к участию в ключевых любительских сериях гоночного класса CN1.6: REC (Russian Endurance Challenge), MPC Endurance Masters2, Moscow Classic GP, RHHCC, сообщают «Авто Вести».
Российский спорткар создан по образу британского Lotus Seven, однако 90% его компонентов — отечественного производства. Отметим также, что сухая масса машины составляет 500 кг, а снаряженная — 650 кг.
В следующем году компания DK Racing представит еще одну модель — Shortcut Urban, которая предназначена для движения по дорогам общего пользования. Городская версия автомобиля получит лобовое стекло с подогревом, подушки безопасности, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и, разумеется, совсем другой ценник.