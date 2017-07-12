Moscow Classic Grand Prix: автостарость — в радость

Около ста тридцати пилотов 3-х гоночных серий (MCGP, Mitjet 2L и Legends) приняли в минувшие выходные старт в борьбе за места на наградном подиуме как в личном, так и в командном зачётах. Состав участников по сложившейся традиции можно называть интернациональным, так как на старт вместе с россиянами, представляющими нескольких регионов России, вышли гонщики из Латвии, Украины и Беларуси.
Михаил Ростарчук

Необходимо отметить тот факт, что вместе с постоянными участниками MCGP, среди которых Михаил Засадыч, Андрей Козлов, Михаил Фролов, Игорь Ташаев, Сергей Вавилов, Илья Кашин, Максим Базильер, Матисс Межакс, Михаил Савинич, Наталья Гольцова, Максим Кадаков, Алексей Судаков, Александр Потехин, Кирилл Будовский и другими, появляются новые имена: Виктория Потехина, Семен Чернис, Илья Казаков, Сергей Сорока, Мусаев Андрей. Это вселяет уверенность в то, что популярность технических видов спорта в нашей стране будет неуклонно расти.

Тренировочные и квалификационные заезды, начавшиеся в первый день этапа, 7-го июля, показали, что все спортсмены настроены решительно, техника готова и борьба будет проходить буквально за каждый метр полотна автодрома. Это и доказали гонщики Mitjet 2L, проводившие в рамках гоночного уик-энда третий этап своей серии, результаты которых уложились в 7 секунд разрыва между 1-й и 9-й линиями стартового поля.

Погода во второй день соревнований внесла свои коррективы: пошёл дождь. Но настоящих гонщиков подобное состояние трассы заставляет лишь мобилизовать все свои силы и показать настоящее мастерство управления автомобилем.

Сменив шины для езды по сухому асфальту на «дождевые», гонщики отправились на трассу: кто показывать быстрейшее время в квалификации для того, чтобы занять лучшую позицию на стартовой решётке в гонке, а пилоты серии Mitjet 2L в таких условиях провели два «боевых» заезда в борьбе за очки в Кубке России. Погодные условия резко повысили ставки и в без того напряжённую борьбу, но противостояние на протяжении обеих гонок было максимально корректным и всё прошло без инцидентов. Обе гонки выиграл москвич Иван Лукашевич, записав себе в актив максимальное количество призовых баллов.

Особенный интерес у собравшихся вызвали заезды автомобилей серии Legends. Напоминающие внешне, но в уменьшенном размере, американские машины чемпионата NASCAR 30-х — 40-х годов прошлого века, они, оснащённые мотоциклетными двигателями развивающими около 140 л. с., требовали от пилотов максимальной концентрации. Ведь при весе в 600 кг и с приводом на заднюю ось они легко срываются в занос даже на сухом покрытии. Их заезды, особенно в дождевых условиях, выглядели очень зрелищно! По итогам двух гоночных дней призовой подиум выглядел следующим образом: Алексей Хаиров (1-е место), Ефим Гантмахер (2-е место) и Артём Кабаков (3-е место).

В воскресенье 9-го июля, в основной гоночный день 2-го этапа кольцевого чемпионата Moscow Classic Grand Prix, небесная канцелярия решила взять выходной и сыпала на трассу в первой части заездов лишь мелкую морось, чем окончательно спутала карты участникам гонок. Характер поведения автомобиля при таком покрытии очень похож на езду по льду: плохие сцепные свойства шин с полотном и не аккуратная работа с органами управления автомобиля повышали риск очутиться за пределами трассы. Тем не менее, практически все пилоты показали отличный класс езды, а во второй части «боевых» заездов дня, когда трасса начала подсыхать, скорости возросли практически до своих максимальных значений.

Одну из неожиданностей преподнес победитель 1-го этапа MCGP Матисс Межакс (команда «УГМК Моторспорт»), который, стартовав в первом заезде из хвоста пелотона, сумел прорваться в лидирующую группу. По итогам двух гонок он занял вторую ступень пьедестала, уступив лишь москвичу Андрею Козлову, победителю 2-го этапа чемпионата в зачете «Жигули 1600». Третьим стал титулованный Владимир Черевань из города Орел. Из новичков этого года в зачете «Жигули 1300» на трассе заметно выделялись Евгений Трушин (Подольск) и Игорь Кротов (Санкт-Петербург), выступающий за команду «Ядро ГранПри». Их мастерство позволило занять им на подиуме 2-е и 3-е места соответственно. Ожидаемыми были итоги в зачете «Москвич 2000»: Максим Кадаков не оставил никаких шансов своим не менее опытным соперникам — Максиму Базильеру и Евгению Баеву.

Настоящим шоу-стоппером этапа стало появление на старте ВАЗ-2102, подготовленного по техническим требованиям к автомобилям зачёта «Жигули+» Владиславом Шевелем. Машина с типом кузова «универсал» довольно редкие гости на гоночных трассах даже в мировом автоспорте. Красивый автомобиль приковывал к себе внимание. Грамотное пилотирование и отсутствие технических неполадок позволило пилоту занять первое место в своём зачете по итогам 2-х заездов.

На 2-м этапе MCGP расширился и список участников, чьими успехами гордилась страна еще в прошлом веке. Игорь Агаев и Михаил Ухов присоединились к нашим уважаемым и заслуженным спортсменам: Олегу Трегубову, Игорю Ташаеву, Александру Потехину, Владимиру Маркину, Владимиру Череваню, Леониду Протасову, Александру Нуждину. Последний, кстати, запомнился зрителям красивой борьбой с Владимиром Мельниковым. Их практически одинаковые по цветографике ВАЗ-2101, выполненные в фирменном стиле спортивных автомобилей тольяттинских гонщиков начала 80-х годов ХХ века, выглядели очень эффектно!

ретромобили, автоспорт, гонки
12 июля 2017
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