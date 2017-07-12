Moscow Classic Grand Prix: автостарость — в радость

Необходимо отметить тот факт, что вместе с постоянными участниками MCGP, среди которых Михаил Засадыч, Андрей Козлов, Михаил Фролов, Игорь Ташаев, Сергей Вавилов, Илья Кашин, Максим Базильер, Матисс Межакс, Михаил Савинич, Наталья Гольцова, Максим Кадаков, Алексей Судаков, Александр Потехин, Кирилл Будовский и другими, появляются новые имена: Виктория Потехина, Семен Чернис, Илья Казаков, Сергей Сорока, Мусаев Андрей. Это вселяет уверенность в то, что популярность технических видов спорта в нашей стране будет неуклонно расти.

Тренировочные и квалификационные заезды, начавшиеся в первый день этапа, 7-го июля, показали, что все спортсмены настроены решительно, техника готова и борьба будет проходить буквально за каждый метр полотна автодрома. Это и доказали гонщики Mitjet 2L, проводившие в рамках гоночного уик-энда третий этап своей серии, результаты которых уложились в 7 секунд разрыва между 1-й и 9-й линиями стартового поля.

Погода во второй день соревнований внесла свои коррективы: пошёл дождь. Но настоящих гонщиков подобное состояние трассы заставляет лишь мобилизовать все свои силы и показать настоящее мастерство управления автомобилем.