Формула города огней: почему билет на Гран-при Азербайджана стоил $4500

ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Кстати сказать, даже совсем не бюджетный ценник за VIP-зону не позволяет попасть в святая святых — мотор-хоум, где обитают сами гонщики и члены команды во время проведения Гран-при. Здесь запросто можно встретить Даниэля Риккардо, выигравшего это состязание, или помахать рукой в знак приветствия вечному «неудачнику» Алонсо, наконец-то заработавшему первые два очка в этом сезоне для McLaren-Honda.

Нам же удалось это сделать, конечно же, не без помощи официального поставщика резины для всех команд пелотона, итальянцам из компании Pirelli. Помимо все этого нам показали и рассказали, как работают шинники на каждом этапе.

ШИНОМОНТАЖ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

К слову сказать, какие бы высокие технологии не использовались в современной F1, но шины бортуют традиционно — с использование балансировочных грузиков. Для этого у компании есть постоянная команда из 50–70 человек (в зависимости от места проведения гонки), а также необходимое оборудование, которое, на мой взгляд, мало чем отличается от хорошей гаражной мастерской.

Но при этом сами шины сделаны из сверхсекретных составов. Например, как рассказал нам Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения компании, даже после непредвиденной аварии с трассы убирают не только обломки болидов, но и остатки шин, чтобы конкуренты не смогли «расшифровать» формулу резины. Компания тратит миллионы евро, вкладывая эти средства в исследовательскую деятельность, поэтому никак нельзя себе позволить делать подобные «подарки» своим прямым конкурентам.