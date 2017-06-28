Формула города огней: почему билет на Гран-при Азербайджана стоил $4500

Пожалуй, бакинская трасса запомнится в этом году как одна из самых зрелищных гонок. Посудите сами, когда вы в последний раз видели несколько сейфети-каров, вывешенные красные флаги и толкотню, в прямом смысле этого слова, на трассе двух лидеров чемпионата? Особенно приятно это было наблюдать из прохладного Paddock Club, вкушая деликатесы и запивая все это добро вкусным вином.
РОСКОШЬ ПО ЦЕНЕ ГРУЗОВИКА
Ценник, с которого можно позволить себе окунуться в мир роскоши и комфорта, начинается от, держитесь, 4500 долларов! Я даже боюсь себе представить, сколько нужно продать местных овощей и фруктов, чтобы купить билет в VIP-зону, где запросто можно увидеть доброго старичка Берни Экклстоуна, «выпиленного» из «королевских гонок» нынешними владельцами коммерческих прав на серию, или Чейза Кэри — исполнительного директора Formula One Group — наблюдавшего за гонкой, сидя за столиком и потягивая пиво с орешками.
Но уж если вы можете себе это позволить, то удовольствие получите, как говориться, на все деньги. Про еду от лучших шеф-поваров и «безлимитный» алкоголь всех видов мы уже упоминали, а вот прокатиться по этой городской и одной из самых красивейших трасс чемпионата за рулем симулятора можно только в Паддок-Клубе. Кстати сказать, я попробовал это сделать на самом легком из режимов, с проложенной траекторией прохождения всех 20 поворотов. Конечно, как я и сам ожидал, пилот «Формулы-1» из меня — как космонавт. Промахнувшись мимо поворота на скорости под 200 км/ч и «разложив» болид, уже не удивляешься мастерству пилотов, которые «летают» по реальной трассе, теряя до трех килограммов веса за гонку.
- Фото avtovzglyad.ru и Pirelli
- Фото avtovzglyad.ru и Pirelli
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Кстати сказать, даже совсем не бюджетный ценник за VIP-зону не позволяет попасть в святая святых — мотор-хоум, где обитают сами гонщики и члены команды во время проведения Гран-при. Здесь запросто можно встретить Даниэля Риккардо, выигравшего это состязание, или помахать рукой в знак приветствия вечному «неудачнику» Алонсо, наконец-то заработавшему первые два очка в этом сезоне для McLaren-Honda.
Нам же удалось это сделать, конечно же, не без помощи официального поставщика резины для всех команд пелотона, итальянцам из компании Pirelli. Помимо все этого нам показали и рассказали, как работают шинники на каждом этапе.
ШИНОМОНТАЖ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
К слову сказать, какие бы высокие технологии не использовались в современной F1, но шины бортуют традиционно — с использование балансировочных грузиков. Для этого у компании есть постоянная команда из 50–70 человек (в зависимости от места проведения гонки), а также необходимое оборудование, которое, на мой взгляд, мало чем отличается от хорошей гаражной мастерской.
Но при этом сами шины сделаны из сверхсекретных составов. Например, как рассказал нам Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения компании, даже после непредвиденной аварии с трассы убирают не только обломки болидов, но и остатки шин, чтобы конкуренты не смогли «расшифровать» формулу резины. Компания тратит миллионы евро, вкладывая эти средства в исследовательскую деятельность, поэтому никак нельзя себе позволить делать подобные «подарки» своим прямым конкурентам.
И из-за этого все остатки шин (даже ни разу не использованные по ходу уик-энда) после изучения в мобильной лаборатории Pirelli отправляются на утилизацию на специальный завод в Великобритании, где мелко рубятся шредером и становятся, к примеру, частью асфальтовой смеси.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБМАН
Между прочим, шины стали выносливее прошлогодних, по оценкам производителя, на 20–25 процентов, что позволяет гонщикам активнее атаковать и меньше заезжать на пит-стопы. И это чувствуется по бакинскому Гран-при. Когда последний раз гонщик, откатившись из-за контакта с соперником на дно пелотона, смог финишировать вторым, эффектно совершив обгон на последнем круге на финишной прямой! Боттас настолько порадовал своих болельщиков, поднявшись на подиум, что сам, похоже, не сразу поверил в такое. Отличный комментарий дал Марио Изола из Pirelli, сказав, что лучшей стратегией на эту гонку было умение правильно и вовремя реагировать на события: «Гонка получилась богатой на различные события. Шины SuperSoft продемонстрировали свою высокую износостойкость и скорость, что доказывает новый рекорд трассы в гоночных условиях — более чем на три секунды быстрее, чем в прошлом году».
БОРЬБА МИРОВ
Но самым, пожалуй, запоминающимся событием этой гонки стало «бодание» Феттеля и Хэмилтона. После того, как зазевавшийся Себастьян «приехал» Льюсу в зад во время следования сейфети-кара, немец получил такую ударную дозу адреналина, что поравнялся с пилотом Mercedes и намеренно толкнул его болид сбоку, показав тем самым верх своего недовольства. В старые времена стюарды за подобное неспортивное поведение сразу же вывесили бы черный флаг, что означало дисквалификацию, здесь же все обошлось совсем невинным наказанием — 10-секундым Stop&Go. Но при этом Феттель сумел все-таки обойти Льюиса на пит-стопе, у которого после красных флагов не закрепили пластиковый «воротник», вынуждая британца нестись по прямой со скоростью 350 км/ч, левой рукой держа руль, а правой стараясь придержать колыхавшуюся деталь. Да-да, вот из-за таких мелочей и недоработок порой решается судьба чемпионского титула!
Что же касается подиума, то на первую ступеньку поднялся Риккардо из Red Bull. Он, стартовав десятым, после череды различных происшествий попробовал-таки победу на вкус, традиционно выпив призовое шампанское из своего ботинка. На вторую ступеньку приехал Валлттери Боттас из Mercedes, который, как мы уже упоминали, сенсационно провел гонку. На третье место неожиданно для всех встал новичок этого сезона Лэнс Стролл, собравший воедино удачу, настойчивость и стабильность.