«Шелковый путь 2017»: команда Geely финишировала третьей

Команда Geely во главе с пилотом Хань Вэем сумела показать рекордное для себя время, оставив позади таких именитых гонщиков как Себастьян Леб и Стефан Петерансель. Хань Вэй включился в борьбу на 6 месте, начав восхождение к пьедесталу с 3 этапа — ему удалось наверстать упущенное и показать хорошее время, благодаря чему команда Geely получила свою первую «бронзу» в этой гонке.

– Я очень доволен. Ближе к концу пробега получилось даже достичь второго места, однако на последних этапах я допустил несколько ошибок и стал в итоге третьим. Автомобиль показал себя отлично, — комментирует результаты Хань Вей.

Напомним, что в этом году Geely выставила на ралли «Шелковый путь» два легких заднеприводных спортпрототипа с высокой проходимостью и массой в 1,5 тонны. Автомобили укомплектованы 6,2-литровыми 410-сильными двигателями — максимальная скорость машины на участке составляет 220 км/ч.