Как не сбить пешехода во дворе

otantravel.kz
Большинство автомобилистов расслабляется, когда съезжает с оживленной улицы в дворовые проезды. А на самом деле именно тут стоит максимально сконцентрироваться: пешеход может оказаться под вашими колесами в любую минуту.
Максим Строкер

Именно в городских дворах водителя поджидает одна из самых коварных опасностей — вероятность сбить пешехода. Ведь большинство придомовых территорий по умолчанию считаются пешеходной зоной, а некоторые переулки и проезды через жилую застройку специально маркируются соответствующими знаками. С точки зрения ПДД и КоАП жилая зона, фактически, представляет собой один большой нерегулируемый пешеходный переход. То есть, пешеходы тут имеют преимущество перед автомототранспортом, и водитель обязан им дорогу. За невыполнение этого требования, как и на «зебре», предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Другое дело, что пока, похоже, никому из полицейских еще не приходило в голову отлавливать по дворам не уступивших «пешику» водителей. Да и не особо реально это. Подобные штрафы выписывают, разве что когда во дворе машина сбивает человека. Напомним, если пешеход при этом получил травму, вступает в силу другая статья КоАП — 12.24. По ней за нанесение легкого вреда здоровью водителю грозит штраф до 5000 рублей или лишение «прав» до 1,5 лет, За «среднюю тяжесть» — соответственно 10 000—25 000 рублей или лишение на 1,5—2 года.

Что же делать, чтобы не сбить беспечного пешехода в «его зоне»? Прежде всего, как бы это ни было «унизительно и глупо», соблюдать требование ПДД — не разгоняться в пешеходной зоне свыше 20 км/ч. Только такая смехотворная скорость дает хоть какую-то гарантию, что водитель успеет среагировать на внезапно появившегося перед капотом человека, и машина затормозит, не наехав на него. Впрочем, малая скорость провоцирует водителя расслабиться и параллельно с управлением заняться чем-то еще.

Автор этих строк однажды с ужасом наблюдал картину, как девушка за рулем Jaguar XF пробиралась по двору многоэтажки, одной рукой тыкая в экранчик смартфона, а второй конечностью придерживая у уха другой мобильник! Рассеянное таким образом внимание не позволит вовремя остановиться, если, например, перед машиной внезапно выскочит ребенок. И по газетным полосам вновь загуляет очередная история по типу балашихинского «пьяного мальчика». В связи с этим, водитель просто обязан быть готовым ко всему, когда проезжает мимо детской площадки. Да и вообще, просто двигаясь вдоль ряда припаркованных машин, вполне можно ожидать, что из-за очередного бампера на дорогу выпадет пьянющее «тело». Или с перпендикулярного вашему движению тротуара прямо под колеса вылетит велосипедист, считающий себя в пешеходной зоне «в своем праве».

штрафы, лишение прав, ПДД, пешеходы, КоАП
26 июля 2017
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