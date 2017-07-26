Как не сбить пешехода во дворе

Именно в городских дворах водителя поджидает одна из самых коварных опасностей — вероятность сбить пешехода. Ведь большинство придомовых территорий по умолчанию считаются пешеходной зоной, а некоторые переулки и проезды через жилую застройку специально маркируются соответствующими знаками. С точки зрения ПДД и КоАП жилая зона, фактически, представляет собой один большой нерегулируемый пешеходный переход. То есть, пешеходы тут имеют преимущество перед автомототранспортом, и водитель обязан им дорогу. За невыполнение этого требования, как и на «зебре», предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Другое дело, что пока, похоже, никому из полицейских еще не приходило в голову отлавливать по дворам не уступивших «пешику» водителей. Да и не особо реально это. Подобные штрафы выписывают, разве что когда во дворе машина сбивает человека. Напомним, если пешеход при этом получил травму, вступает в силу другая статья КоАП — 12.24. По ней за нанесение легкого вреда здоровью водителю грозит штраф до 5000 рублей или лишение «прав» до 1,5 лет, За «среднюю тяжесть» — соответственно 10 000—25 000 рублей или лишение на 1,5—2 года.