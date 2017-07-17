Китайцы готовят к премьере новый кроссовер Geely S1

Как сообщают местные издания, габариты Geely S1 составляют 4465/1800/1535 мм при колесной базе равной 2668 мм. В движение новинку приводят 1,4-литровый 133-сильный мотор с наддувом, а также 1,5-литровый атмосферник мощностью 103 л. с. Прочие технические подробности относительно нового китайского кроссовера пока не сообщаются.

Судя по представленным изображениям, Geely S1 обзаведется массивными бамперами, рельефным капотом и выдержанной в стиле других «Джили» радиаторной решеткой. Стоит отметить, что в целом автомобиль принял достаточно агрессивный и в то же время несколько спортивный вид.

Дата официальной премьеры нового Geely S1 в настоящее время не называется. Появится ли кроссовер в России — также пока неизвестно.

Напомним, что на сегодняшний день в нашей стране модельный ряд Geely представлен седанами Emgrand 7 и Emgrand GT, а также кроссовером Emgrand X7.