«Шелковый путь 2017»: плата за подставу в царстве песков

Именно на этом участке неожиданно решился давний спор, о котором мы неоднократно писали: имеется в виду противоборство команды «ГАЗ Рейд Спорт» и прибалта Алдиса Вилцанса на чемпионате России. В прошлом году разразился настоящий скандал, когда прибалты использовали подставной экипаж, откровенно перегораживавший трассу газовцам. После скандала Вилцанс перешел из класса «рейд спорт» в Т1 и избавился от давних конкурентов. Сейчас в Т1 все «легковушки» и противники снова встретились и конкурировали всю гонку.

И вот наступил решающий момент, когда Вилцанс вернулся в гоночный лагерь на автовозе — самостоятельно добраться он не смог. Километров за 50 до финиша мы его видели среди дюн — аппарат прибалта еле катился, и было видно, что он сильно поломан. Примечательно, но ситуация развивалась несколько комично. Увидев два наших «Соболя 4x4» у гоночного канала, Вилцанс пошел параллельным курсом и скрылся среди песков, чтобы не попадаться на глаза газовским болельщикам. А те шутили, что прибалту стало стыдно за свои прошлогодние интриги.