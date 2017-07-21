«Шелковый путь 2017»: плата за подставу в царстве песков

Фото: www.silkwayrally.com
Увы, качество китайского интернета оставляет желать лучшего, и оперативно информировать читателей обо всех событиях, происходящих на ралли, в режиме реального времени просто невозможно. Тем более, что на 12 участке Цзяюйгуань–Алашанюцы начались затяжные «песочницы» пустыни Бадын Джаран. Это гигантские дюны, которым нет конца. И спортсменам, и журналистам выбраться из нее было непросто.
Константин Гусев

Именно на этом участке неожиданно решился давний спор, о котором мы неоднократно писали: имеется в виду противоборство команды «ГАЗ Рейд Спорт» и прибалта Алдиса Вилцанса на чемпионате России. В прошлом году разразился настоящий скандал, когда прибалты использовали подставной экипаж, откровенно перегораживавший трассу газовцам. После скандала Вилцанс перешел из класса «рейд спорт» в Т1 и избавился от давних конкурентов. Сейчас в Т1 все «легковушки» и противники снова встретились и конкурировали всю гонку.

И вот наступил решающий момент, когда Вилцанс вернулся в гоночный лагерь на автовозе — самостоятельно добраться он не смог. Километров за 50 до финиша мы его видели среди дюн — аппарат прибалта еле катился, и было видно, что он сильно поломан. Примечательно, но ситуация развивалась несколько комично. Увидев два наших «Соболя 4x4» у гоночного канала, Вилцанс пошел параллельным курсом и скрылся среди песков, чтобы не попадаться на глаза газовским болельщикам. А те шутили, что прибалту стало стыдно за свои прошлогодние интриги.

Фото: www.silkwayrally.com

Тем временем газовский экипаж Александра Кострукова и Евгения Павлова идет на 11 месте среди легковых экипажей. На 10-м — опытный арабский гонщик Язид Аль-Раджи. Накануне старта штурман Евгений Павлов обмолвился, что попытается обойти Вилцанса, несмотря на то, что тот шел с отрывом в несколько часов. И у него это получилось.

– Это было вполне предсказуемо, — заметил капитан команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, — дело вовсе не в мистическом «воздаянии». Это тяжелый марафон, и здесь играют роль не сколько спортивные навыки, столько умение просчитывать ситуацию и растягивать свои ресурсы на тысячи километров.

Фото: www.silkwayrally.com

Этот спецучасток преподнес сюрпризы не только прибалтам. На предыдущем этапе неожиданно оказался первым Стефан Петрансель. Увы, он остановился среди дюн помочь Депре, у которого возникли проблемы с гидравликой. В результате оба потеряли более 20 минут. Самым быстрым стал другой француз — Кристиан Лавье. Среди грузовиков лучшим стал КамАЗ Айрата Мардеева, прорвавшийся через пески с пробитым радиатором. На второй и третьей позициях оказались также камазовцы Антон Шибалов и Эдуард Николаев.

А вот их конкуренту чеху Мартину Коломы не повезло: в результате неудачного прыжка он повредил рулевое управление своей машины. Стабильно держится мазовец Сергей Вязович — похоже, он не собирается отступать и преследует камазовцев, завоевав пятое место. Следующие спецучастки подарят гонщикам еще большее количество песчаных ловушек, так что расстановка сил может сильно измениться.

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки
21 июля 2017
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