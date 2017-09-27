«ГАЗ Рейд Спорт» выиграла Чемпионат России по ралли-рейдам

Экипажи российской команды «ГАЗ Рейд Спорт», оснащенные внедорожными шинами BFGoodrich, лидировали на пятом этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь-Шелковый путь», прошедшем с 22 по 24 сентября. Гонщики команды на «Газелях NEXT» заняли I и ll места на этапе и I и III места по итогам всего Чемпионата.
Михаил Ростарчук

Участникам заключительного этапа Чемпионата России по ралли-рейдам предстояло преодолеть маршрут протяженностью 680 км, 613 км из которых приходилось на спецучастки. Гоночная трасса шла по пескам, степям и дюнам и стала серьезным испытанием для команд. Решающая гонка стала самой сложной, ведь победитель Чемпионата определялся именно по ее результатам. На лидерство претендовало сразу пять экипажей.

По итогам бескомпромиссного состязания экипаж в составе Александра Кострукова-Евгения Павлова на на белой «Газели NEXT» стал абсолютным лидером, а экипаж Михаила Кострукова-Олега Нежнова на зеленой «Газели NEXT» — бронзовым призером Чемпионата России по ралли-рейдам 2017 года в категории «Рейд-спорт».

– Финальная гонка в Астраханской области стала самой сложной, захватывающей и головокружительной. Мы шли в гонку словно в настоящий бой и готовы были отдать все силы для победы. И у нас было отменное оружие — новые шины BFGoodrich All-Terrain KO2. Мы сделали на них ставку и не ошиблись. Страшно представить, какие нагрузки выпали на долю шин. Ведь, например, наш лидер Александр Коструков понизил давление перед стартом до 1.2 атм. А мчался он и прыгал по степи и пескам на 130—140 км/ч. Но BFGoodrich выдержали все! И невероятные заносы в поворотах, и буксование в песках. Ни одного пробитого колеса, ни одной замены. Зацеп везде сумасшедший. Отличные шины. Чемпионские, — прокомментировал итоги сезона порталу «АвтоВзгляд» капитан команды «Газ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин,

автопутешествие, автотуризм, автоспорт, гонки
27 сентября 2017
201
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы