«ГАЗ Рейд Спорт» выиграла Чемпионат России по ралли-рейдам

Участникам заключительного этапа Чемпионата России по ралли-рейдам предстояло преодолеть маршрут протяженностью 680 км, 613 км из которых приходилось на спецучастки. Гоночная трасса шла по пескам, степям и дюнам и стала серьезным испытанием для команд. Решающая гонка стала самой сложной, ведь победитель Чемпионата определялся именно по ее результатам. На лидерство претендовало сразу пять экипажей.

По итогам бескомпромиссного состязания экипаж в составе Александра Кострукова-Евгения Павлова на на белой «Газели NEXT» стал абсолютным лидером, а экипаж Михаила Кострукова-Олега Нежнова на зеленой «Газели NEXT» — бронзовым призером Чемпионата России по ралли-рейдам 2017 года в категории «Рейд-спорт».